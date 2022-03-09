عاجل- مدبولى: لا توجد أزمة فى القمح ولن نسمح بتخزين أو احتكار السلع

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن هذا المؤتمر، الذى يعقد بتواجد عدد من الوزراء، يأتى فى ضوء حرص الحكومة، كعادتها فى مختلف الأزمات والتحديات، على اتباع نهج الشفافية والمكاشفة وتوضيح الحقائق للشعب المصرى؛ حتى نتجاوز معا هذه الشدائد والمحن، لافتا إلى أن هذا النهج مستمر منذ أزمة جائحة "كورونا"، حيث أثبتت الدولة المصرية قدرتها على الصمود، والقدرة على تخطى هذه الأزمة الكبيرة، ونجحنا فى تحقيق معدلات تنمية شهد لها العالم أجمع، رغم كل التحديات والصعاب التى واجهت الدولة فى هذا الشأن.

وقال مدبولى: اليوم يعد هو اليوم الرابع عشر فى الأزمة الجديدة وهى الأزمة الروسية الأوكرانية، التى طالت تداعياتها وآثارها السلبية كل دول العالم، وانعكست آثارها بالتالى علينا فى مصر، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمى مر بالعديد من الأزمات منذ عام 2008 تقريبا، وكلما بدأنا نتعافى من أزمة تتبعها أزمة أخرى جديدة.

وأضاف مدبولى: على الرغم من أننا كنا على وشك التعافى من أزمة كورونا وما تلاها من أزمة التضخم واضطراب سلاسل الإمداد، حيث شهدت الأسواق اضطرابا شديدا وارتفاعا فى الأسعار للسلع العالمية بسبب هذا التضخم، وكذلك ارتفاع تكلفة الشحن، فإن الحكومة وهى تراقب عن كثب تلك الأزمات الاقتصادية، بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقى بظلالها على كل دول العالم وليس فقط على هاتين الدولتين المنخرطتين فى هذه الأزمة، وهو ما أدى إلى ظهور موجات تضخمية كبيرة التى تحدث عنها جميع خبراء العالم، كما أن صندوق النقد الدولى أكد أنه ستكون هناك تأثيرات كبيرة جراء هذه الأزمة على اقتصادات العالم والأسواق المالية، وفى كل بلدان العالم، إضافة لما قاله رئيس البنك الدولى، والذى التقيناه الأسبوع الماضى، من أن الأزمة الروسية الأوكرانية اندلعت فى وقت سيئ للغاية يشهد التضخم فيه معدلات عالية وتواصل الأسعار ارتفاعاتها على مستوى العالم، مما زادت معه حدة هذه الأزمة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه بعد 14 يوما فقط من اندلاع الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا والتى تكبد العالم نحو 400 مليار دولار، حسبما يرى الخبراء، حتى أن دول العالم بدأت تغير لهجتها التفاؤلية مع بدء التعافى من جائحة كورونا لتظهر نظرة تشاؤمية حيال الأزمة الجديدة وانعكاساتها على اقتصادات الدول، وبدلا مما كان متوقعا أن تستمر موجات التضخم لفترة مؤقتة، أصبحت هناك آراء عديدة ترجح استمرار هذه الموجات لفترات أخرى.

وضرب رئيس الوزراء عدة أمثلة تبين حجم الآثار السلبية للموجات التضخمية، التى طالت الدول العظمى نفسها، مشيرا فى هذا السياق إلى أن معدل التضخم فى الولايات المتحدة وصل إلى 7.5%، كما أن دول أوروبا ومنطقة اليورو وصلت بها نسبة التضخم إلى 6%، رغم أن هذه الدول لم يكن معدل التضخم بها يتجاوز 1% أو 2%، وهو الأمر الذى يشير إلى أن معدلات التضخم زادت بمقدار 3 أضعاف فى فترة وجيزة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هذه الموجات التضخمية نتج عنها قفزات هائلة فى الأسعار بشكل حاد للغاية على مستوى العالم ولجميع السلع الاستراتيجية؛ ضاربا المثل بالقمح الذى ارتفع سعره عالميا بنسبة 48% بما يمثل أكثر من 100 دولار زيادة على كل طن خلال الـ14 يوما منذ اندلاع الأزمة، كما زاد سعر الذرة بنسبة 30%، وفول الصويا الذى يدخل فى زيوت الطعام زاد سعره عالميا أيضا بنسبة 24%، كما ارتفعت أسعار السكر عالميا بنسبة 7%، واللحوم المجمدة بنسبة 11% والدواجن بنسبة 10% على مستوى العالم، إضافة إلى أسعار البترول التى قفزت بنسبة 55% منذ اندلاع الأزمة يما يمثل 35 دولارا زيادة، وهى قفزات لم يشهدها العالم منذ عشرات السنين، فضلا عن ارتفاع تكلفة الشحن التى كانت قائمة بالفعل وتفاقمت بعد وقوع الأزمة الراهنة.

وقال رئيس الوزراء: كان من الطبيعى أن تتأثر الدولة المصرية بكل هذه الارتفاعات وتلك الموجات التضخمية المتلاحقة التى طالت كل بقعة فى العالم، فنحو 35% من التضخم فى مصر يرد من الخارج تأثرا بتلك الموجات، لافتا إلى أن الدولة تعى وتدرك تماما شكوى زيادة وغلاء الأسعار، ولذا فقد قامت قبل وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية، ومنذ بدء موجة التضخم العالمية بالعمل على مدار الساعة، لامتصاص أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية لموجات التضخم، مشيرا إلى أن دولا أخرى كثيرة تقوم بتحويل كل هذه الزيادة مباشرة على المستهلك والمواطن، ضاربا المثل بسعر البترول الذى زاد سعره بنسبة 100% فى الدول الأوروبية فقط خلال الـ 14 يوما الماضية، وهو ما يعكس اتجاه بعض هذه الدول إلى تحميل المواطن مباشرة زيادة الأسعار التى تطرأ على أى سلعة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة المصرية تعى تماما أن لديها وضعا خاصا ومختلفا عن تلك الدول، وبالتالى فهى دائما ما تراعى البعد الاجتماعى، ولذلك كانت التنسيقات مع الوزراء فى المجموعة الاقتصادية، وبالأخص وزير المالية، تركز على سبل استيعاب الآثار الناجمة عن هذه الموجات التضخمية بأكبر قدر ممكن، وتحميل المواطن جزء يسير منها فقط، موضحا أن هذه هى سياسة الحكومة وستواصل السير على هذا النهج، طالما أن الدولة قادرة على الاستيعاب بأكبر قدر ممكن فى ضوء الموازنة الحالية والاحتياطيات، مضيفا أنه من المؤكد حدوث زيادات، ولكن الأمر يتعلق بنسبة هذه الزيادات فى مقابل الزيادة الفعلية التى يشهدها العالم، والتى تؤثر بالتالى على الدولة المصرية.

واستشهد رئيس الوزراء بشكوى المواطنين من ارتفاع سعر الدقيق فى مصر بنسبة 9% قبل الأزمة، و17% بعد الأزمة، إلا أن الواقع يؤكد أن سعر الدقيق زاد فى العالم بنسبة 48% مرة واحدة، موضحا أن نسبة الزيادة فى مصر لا تزال تعتبر أقل من النصف مقارنة بالزيادات العالمية، وهو ما ينطبق على نسبة زيادة السكر والزيت كذلك، فعلى الرغم من زيادة سعر الزيت بنسبة 10% فى مصر، إلا أن زيادته العالمية وصلت إلى 32%، مجددا التأكيد أن الدولة المصرية تسعى دوما فى ضوء الإمكانيات والقدرات المتاحة لاستيعاب جزء كبير من التضخم على موازنتها.

وأضاف مدبولى أن هذا النهج يتم اتباعه أيضا بالنسبة للزيادات الخاصة بالدواجن واللحوم، مشيرا إلى أن الدواجن شهدت بالفعل زيادات أكبر من الزيادات التى حدثت فى السوق العالمية، ولذلك كان هناك نقاش مع وزير الزراعة حول سبل التعاون مع "اتحاد الدواجن" لتوفير منتجات البيض والدواجن بأسعار مناسبة، مع احتواء هذه الأسعار خلال الفترة القادمة، كما جرت مناقشات وتنسيقات مع الغرف التجارية لضمان وتأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة ومقبولة وتجنب أى نوع من المغالاة.

وفى الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تعمل على توفير رصيد احتياطى دائم لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر من السلع الأساسية، ومنذ تشكيل هذه الحكومة نعمل على تحقيق ذلك، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم شعور المواطن بحدوث نقص فى أى سلعة فى خضم هذه الأزمة، وما سبقها من أزمة كورونا، بينما كنا نشهد فى دول العالم، بما فى ذلك الدول المتقدمة، اصطفاف مواطنيها للحصول على السلع الرئيسية، إلا أنه ـ بفضل الله ـ سيجد المواطن المصرى هذه السلع متوافرة فى أى مكان يتوجه إليه، مخاطبا المواطنين بأنه لا داعى للجوء إلى شراء وتخزين السلع، لأنه سيتم توفيرها بصورة مستمرة.

وأكد أن الدولة المصرية لديها فائض واحتياطى من السلع الاستراتيجية، منوها إلى أن ذلك ليس بفضل جهود الحكومة فقط، وإنما هو نتاج تضافر وتعاون جميع الجهات والأجهزة المعنية بالدولة، والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن احتياطى القمح يكفى حاجة الاستهلاك المحلى لمدة أربعة أشهر، وهو ما يجعلنا لا نحتاج إلى شراء أى شحنات إضافية كدولة، لافتا فى هذا السياق إلى أنه مع منتصف شهر أبريل المقبل سيبدأ موسم حصاد محصول القمح المحلى، و"هو ما يجعلنى أطمئن الشعب المصرى بأنه لا توجد أى أزمة أو احتياج للسوق العالمى لاستيراد القمح المطلوب لإنتاج الخبز المدعم، وذلك حتى نهاية العام الحالى 2022".

وخلال المؤتمر الصحفى، تطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن جهود التوسع فى إقامة العديد من المنافد الخاصة ببيع السلع للمواطنين بأسعار منخفضة نسبيا، منوها إلى الاجتماع الأول للجنة الأزمة التى تم تشكليها، وعقد أمس؛ لمتابعة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى جاءت على غرار لجنة أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أنه تم التشديد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق، ومنع تخزين السلع أو إخفائها، لافتا كذلك إلى الاجتماع مع الغرف التجارية للتأكيد على ضمان وجود سعر عادل للسلع، بحيث لا تكون هناك مغالاة واستغلال للظروف الحالية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه مع قرب حلول شهر رمضان المعظم كان من المخطط أن يتم البدء فى إقامة معارض "أهلا رمضان" والتى تشهد توفير السلع بأسعار مخفضة، فى 24 مارس الجارى، ولكن تم الاتفاق مع وزير التموين على أن يبدأ تشغيل المعارض فى نهاية الأسبوع المقبل بالمحافظات، ثم بالقاهرة الكبرى، وذلك فى إطار إتاحة السلع اللازمة للمواطنين لهذا الشهر الكريم، على أن تستمر تلك المعارض طوال الشهر المعظم.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية لاستصلاح الأراضى، التى تتكلف مئات المليارات، مؤكدا أن هذه المشروعات تأتى فى إطار رؤية القيادة السياسية بضرورة زيادة القدرة على توفير احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية، كما أننا قمنا بتأمين ذلك ضد أى مخاطر عالمية، موضحا أن مساحة الأرض المنزرعة بمحصول القمح العام الماضى وصلت إلى 3.2 مليون فدان، ووصلت خلال العام الحالى إلى 3.6 مليون فدان، أى بزيادة تقدر بـ400 ألف فدان عن العام الماضى، إضافة على الرقعة الزراعية المنزرعة بالقمح، لافتا إلى أن نسبة كبيرة منها فى الأراضى الجديدة المستصلحة، وهناك توجيهات مستمرة من السيد الرئيس بضرورة الإسراع فى دخول تلك الأراضى للخدمة وزراعتها، منوها فى هذا الصدد إلى أننا فى غضون العامين القادمين سنشهد دخول أكثر من 1.5 مليون فدان جديد.

ولفت مدبولى إلى أن حجم محصول القمح المحلى، الذى تم توريده لوزارة التموين العام الماضى وصل إلى 3.5 مليون طن، ومن المستهدف أن يصل إلى ما بين 5 إلى 5.5 مليون طن قمح من الإنتاج المحلى هذا العام، وذلك من خلال إقرار مجموعة من الحوافز التى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن لدينا القدرات التخزينية لهذه الكميات، وذلك من خلال مشروع الصوامع، والذى جاء تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية فى هذا الشأن بضرورة التوسع فى حجم الصوامع الموجودة، وذلك بما يؤمن سعة تخزينية لمحصول القمح والسلع الرئيسية.

وقال مدبولى إن مصر ـ بإذن الله ـ تسير بخطى قوية جدا وواثقة نحو تأمين أكبر قدر من احتياجاتها من السلع الرئيسية، فكلما كان لدينا القدرة على تأمين احتياجاتنا الذاتية، كنا فى مأمن من أخطار الزيادات فى الأسعار العالمية التى تحدث جراء الأزمات الكبرى مثل الأزمة الراهنة التى يواجهها العالم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المصدر الرئيسى للقمح كان من روسيا وأوكرانيا، ولكننا بالفعل بدأنا تنويع مصادر استيراد الأقماح خلال الفترات المستقبلية، من دول أخرى عديدة، وبالتالى نحرص على تأمين أكثر من مصدر للأقماح، بحيث لا تقتصر على دول بعينها، مضيفا أننا نستهدف اليوم أن نجمع من الموسم المحلى ما لا يقل عن 5 ملايين طن قمح، وهدفنا زيادة هذا المستهدف، كما تم الاتفاق مع وزارة المالية، لتوفير الاعتمادات المالية لكى تصرف مستحقات المزارعين مباشرة فور التوريد، كما سيكون هناك رقابة مشددة على الأسواق، لضمان عدم ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن ذات الأمر ينطبق على الذرة، التى تعد مكونا رئيسيا فى صناعة العلف للدواجن، فلدينا تنوع كبير فى مصادر استيراد الذرة لتأمين احتياجاتنا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أننا على أعتاب شهر رمضان المبارك وبالتالى سنبدأ على الفور اعتبارا من الأسبوع المقبل فى معارض "أهلا رمضان"، لتوفير السلع فى الأسواق بتخفيضات وعروض مميزة، على كافة السلع، وأشار إلى أن لدينا نحو 250 شركة تم الاتفاق معها لتوفير المنتجات المطلوبة، وأكثر من 1300 مجمع استهلاكى و500 منفذ من منافذ جمعيتى، بالإضافة إلى القوافل المتنقلة، وكذلك الجهد الكبير الذى تقوم به القوات المسلحة والشرطة، فى توفير كافة تلك السلع من خلال المعارض الثابتة والقوافل المتنقلة.

وأكد مدبولى أن الدولة مستمرة فى جهودها نحو توفير كافة السلع، والمضى فى الحفاظ على أرصدة استراتيجية من السلع الرئيسية، لمنع حدوث أية أزمة، كما يتم يوميا متابعة موقف السلع الاساسية فى الأسواق، ولن نسمح بتخزين أية سلع أو أى نوع من الاحتكار أو التحايل فى هذا الموضوع، مشددا على أن الدولة المصرية تواجه تلك الظواهر بكل حسم وشدة.

وفى ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية، وليست الحكومة، لكونها جزء من الشعب، بكل طوائفها، ستكون قادرة على تخطى الأزمة الراهنة، حيث أثبتت الدولة المصرية مدى صلابتها وقدرتها على تحمل الصدمات، والاستمرار فى عملية التنمية على النحو الذى تحقق طوال الفترة الماضية، كما تستكمل الدولة ذلك خلال الفترة المقبلة، ووجه مدبولى رسالة للمواطن المصرى، أكد خلالها أن الدولة من خلال الحكومة تبذل قصارى جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطن، وتأمين كافة السلع لفترات مستقبلية،

وشدد مدبولى على أن دور المواطن، خلال هذه المرحلة، يتمثل فى التمسك بالوعى وترشيد الاستهلاك، وهى نقطة هامة جدا، فضلا عن التوقف عن التزاحم على السلع والتفكير بنهج تخزينى، أو المغالاة فى استهلاك السلع، لافتا إلى أنه كلما تمكنا من زيادة الفترات التى نستفيد بها من الرصيد المتاح من السلع الرئيسية، كلما أصبحنا قادرين كدولة على امتصاص أية أزمة، وعدم الاضطرار لشراء تلك السلع فى هذه المرحلة بالأسعار المبالغ فيها التى نراها، مضيفا أن العرض الذى قدمه استهدف شرح كافة أبعاد الموقف للمواطنين، وما تقوم به الدولة، و"نحن بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومتابعته اليومية للحكومة فى كافة ملفات العمل، نتحرك وفق تنسيق كامل فى هذا الشأن، ومصر ستعبر هذه الفترة الدقيقة بسلام".