/684409/اتفاقية-جديدة-بين-WATCH-IT-وفودافون-تتيح-محتوى-المنصة-لمشتركي-فليكس

اجتمعت فودافون مصر مع منصة WATCH IT التابعة للخدمات الإعلامية في شراكة جديدة، من خلالها يُتاح محتوى المنصة لشريحة «نظام فليكس» من فودافون بلا حدود، وذلك بما يتناسب مع استراتيجية فودافون مصر فى توفير تجربة مميزة لعملائها وتقديم أحدث خدمات الترفيه والمحتوى الرقمى لهم.

دوت الخليج يرصد اتفاقية Watch it و فودافون الجديدة.

شراكة Watch it وفودافون

وستساهم تلك الشراكة فى وصول منصة WATCH IT إلي أكبر قدر ممكن من مستخدمي نظام فليكس، فهم يمثلون القاعدة العريضة من عملاء فودافون مصر، والتى تسيطر على الحصة السوقية الأكبر من سوق المحمول المصرى بنسبة 40% من إجمالى مستخدمى المحمول في مصر.

الموقعين على الاتفاقية الجديدة

تعاقد على الاتفاقية كلاً من السيدة نشوى جاد الحق، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الرقمية WATCH IT والعضو المنتدب عن منصة WATCH IT و كريم عيد رئيس قطاع التسويق والبيع للأفراد بفودافون مصر، وجاء ذلك فى حضور حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر.

فضلًا عن حضور أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية و نهي سعد رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام و يارا قورة مدير قسم المحتوي والخدمات بفودافون مصر.

وأوضح حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية أن التعاون مع فودافون يأتي ضمن المنهجية الحالية للشركة المتحدة، والتي تستهدف الانفتاح على السوق والتوسع في نطاق اتفاقيات التعاون والشراكة بما يسمح بنشر المحتوى الهادف والترفيهي عبر مختلف الوسائط الرقمية المتاحة، فضلًا عن استهدافها إتاحة المحتوى بكافة أنواعه بما فيها المحتوى الرقمي لكافة الشرائح.

و قالت نشوى جاد الحق، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الرقمية WATCH IT والعضو المنتدب، أن هذه الشراكة تأتي في ظل الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها منصة WATCH IT في إطار التطوير العام وخطة الانتشار من أجل ضمان واتاحة محتوي ترفيهي وتثقيفي للجميع.

وتعد تلك الاتفاقية من أحد أهم الشراكات الخاصة بشركات الهاتف المحمول. مشيرة إلى أن هذه الشركة سوف تتيح لعملاء نظام فليكس المحتوي بشكل متميز كي يستمتعوا بمتابعة عدد مهول من الأعمال الفنية والأجنبية فضلًا عن أعمال WATCH IT الأصلية.

تأتي هذه الشراكة في إطار اهتمام فودافون بتوفير خدمات متنوعة لجميع العملاء، خاصة المحتوى الترفيهي الذي يشهد إقبال كبير جدا مع إتساع قاعدة العملاء، نظرًا إلى أن فودافون لديها شراكات متميزة مع رواد صناعة المحتوى في كل المجالات، وأن الشراكة الجديدة مع WATCH IT هي إضافة متميزة لباقة الخدمات التي يستفيد منها عملاء نظام فليكس. وأعرب محمد عبد الله الرئيس والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر عن سعادته بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ليس فقط على مستوى منصة WATCH IT بل يمتد التعاون فى أكثر من مجال لكونها أكبر كيان إعلامى مصرى حقق طفرة ونجاحات غيرت من مشهد الإعلام وأضافت له الكثير من النجاحات.

منصة Watch it الأصلية

جدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الرقمية WATCH IT أسست عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم.

وتحرص WATCH IT على إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيدًا من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها الراقى. وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في انتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.

كما تحرص المنصة على تقديم محتوي متنوع ومختلف من شانه إرضاء جميع الاذواق والفئات مع الإلتزام بالحفاظ على الاصالة والهوية المصرية والعربية.