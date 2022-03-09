/684408/وزير-التموين-توفير-كميات-كبيرة-من-الأرز-بشهر-رمضان-بسعر أقل-من-10-جنيهات-للكيلو

قال الدكتور علي مصلحي وزير التموين، إن الدولة المصرية تقوم بتحمل الجزء الأكبر من زيادة الأسعار وذلك بنسبة 100% من الارتفاع.

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وأوضح الدكتور علي مصلحي وزير التموين أن أسعار اللحوم ارتفعت، ولكن يتم العمل على عرض 3 أنواع من اللحوم ، وهذه الانواع تتمثل في الهندي والبرازيلي والسوداني واسعارهم تتراوح وستتراوح أسعارهم من 55 و85 و95 جنيها للكيلو ومن المفترض أن يتم العمل على زيادة المعروض من الدواجن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم بحضور رئيس الوزراء منوها وجود شبة اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة تصل إلى 78%، مضيفا أايضا يوجد اكتفاء من الأرز وسيتم العمل على توفير كافة الكميات في شهر رمضان بسعر أقل من 10 جنيهات للكيلو.

واستكمل وزير التموين انه تم الحصول على توجيهات بافتتاح معارض أهلا رمضان، وذلك بداية من الاسبوع القادم، ومن المقرر ان يتم عرض السلع بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 10 إلى 25%.

طالب الدكتور مصطفى مدبولى، من المواطنين بعدم تخزين السلع الفترة القادمة، مضيفا:" الازمة الروسية الاوكرانية القت بظلالها على العالم اجمع، ولكن المواطن المصرى لم يشعر بأي أزمة في السلع.. لذلك لا داعي بتخزين السلع واللي هيزل أي مكان هيلاقي السلع موجودة ولدينا فائض من الاحتياطات الاستراتيجية من السلع.

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جاء ذلك خللا مؤتمر صحفي منوها أن الدولة المصرية عملت على نخفيف العبء على المواطن المصري منوها:" الدقيق سعره ارتفع في مصر 17% وعلى الجانب الأخر ارتفع 47% في الدول الأخرى.

مصر مثل باقي دول العالم تأثرت بشكل كبير من أزمة الحرب الروسية الاوكرانية

قال الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر مثل باقي دول العالم تأثرت بشكل كبير من أزمة الحرب الروسية الاوكرانية، مضيفا:" 35% من التضخم سببه مرتبط بعوامل خارجية، والحكومة منذ بداية الازمة كانت بالفعل تعمل على سرعة التعافي".

الحكومة تطالب المواطنين بعدم تخزين السلع: «هتنزل في أي مكان هتلاقي السلع موجودة»

وتابع مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الدولة المصرية تعمل على مدار الساعة للتقليل من تأثير الأزمة السلبي على المواطنين، حيث انه يوجد دول اخرى تحمل المواطنين هذه الاعباء على المواطنين، ولكن الدولة تحاول مراعاة البعد الاجتماعي وتجنيب المواطنين الاثار السبية للتضخم في ضوء امكانيتنا".

وتابع :" نحاول ان نخفف على المواطن عبيء الأثار السلبية .. ولكن على الرغم من ذلك سيكون هناك زيادات في أسعرا السلع الاستراتيجية".