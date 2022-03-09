/684405/وكيل-تعليم-دمياط-يشهد-الاحتفال-بيوم-الشهيد

احتفل" تعليم دمياط" اليوم الأربعاء، بيوم الشهيد في إحتفالية كبيرة لمدارس إدارة عزبة البرج التعليمية، بحضور الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط والعقيد د.م سعيد حلمي عبدالخالق المستشار العسكري للمحافظة والقادة العسكريين لمدارس المحافظة وعدداً من القيادات التعليمية والطلبة والطالبات بالمحافظة، شمل الحفل فقرات شعرية وغنائية واستعراضية.

وخلال الاحتفال ألقى عقيد د.م سعيد عبدالخالق المستشار العسكري للمحافظة، كلمته التي عبر فيها عن ذكرى الشهيد التي توافق يوم استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية. وألقى الدكتور "خالد خلف" كلمته التي وجه فيها رسالة شكر وتقدير ومحبة لرجال القوات المسلحة الدرع الحامي لمصرنا العزيزة ولشهداء مصر الأبرار من الجيش والشرطة. وهنأ "خلف" الشعب المصري العظيم وابطال الجيش المصري، متمنيا دوام الاستقرار لمصرنا الحبيبة بفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

تعليم دمياط ينظم مهرجان الكشافة

نظَّمت مديرية التربية والتعليم بدمياط، برئاسة الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم ومن خلال التوجيه العام للتربية الرياضية بقيادة طارق النشوقاتي المهرجان الرياضي بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة. وذلك بحضور الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

وأكد الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن فعاليات اليوم الثاني للمهرجان الرياضي، بدأت بماراثون وسباق دراجات من منطقة اللسان برأس البر وأنتهت بعروض عسكرية ورياضية بمدرسة رويال للغات بادارة دمياط الجديدة. وذلك بمشاركة 20 فريق رياضي وعسكري يتكونوا من 500 طالب وطالبة ممثلين لمدارس المحافظة بكافة المراحل الدراسية والنوعيات التعليمية، ومعلمي وموجهي التربية الرياضية.

وأشار وكيل تعليم دمياط إلى أن هذا المهرجان يهدف إلى إبراز الطلاب المتميزين والموهوبين في كافة المدارس وفى مختلف الأنشطة الرياضية والكشفية والمرشدات ضمن فعاليات مشروع مهرجان لكل محافظة، ومن جانبها أشادت الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، بالمستوى المتميز الذى ظهرت به الفرق المشاركة، واهدت درع الإتحاد المصري للرياضة المدرسية للدكتور خالد خلف متمنيه دوام التقدم والتوفيق لتعليم دمياط.