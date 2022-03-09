/684402/النائب-عبدالله-لاشين-الاستقرار-الذي-تشهده-مصر-بفضل-مجهودات--القيادة-السياسية-وتضحيات-الشهداء

قال اللواء عبدالله لاشين ، عضو مجلس النواب ، أن يوم الشهيد يحمل أهمية خاصة لجموع الشعب المصري ، حيث تستعيد فيه مصر بطولات وأمجاد قواتها المسلحة وتحيي أرواح شهدائها الذين قدموا حياتهم هدية فداء للوطن .

دوت الخليج

وأكد لاشين، أن تفاعل الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء استعراض بطولات وتضحيات شهداء الوطن، خلال الندوة التثقيفية الـ 34 للقوات المسلحة الشهداء، يؤكد أن القيادة السياسية دائما تضع الشهداء وأسرهم نصب اعينها .

و أشار إلي أن الشهداء يضربون دائمًا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن تراب الوطن الغالي وحفظ أمنه واستقراره ويقدِّمون أرواحهم الطاهرة بطيب خاطر ويروون تراب الوطن بدمائهم الزكيَّة من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمنه وتهدِّد استقراره.

وأضاف أن الانجازات الكبيرة ونجاح الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار والأمن جاء بفضل تضحيات شهداء مصر الأبرار بارواحهم الطاهرة وبفضل القيادة السياسية وعزيمة المصريين، مؤكدا أن المصريين دائما وأبدا سيكونوا على قلب رجل واحد، و قادرون على مواجهة مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال الوقت الراهن.

ووجه لاشين، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وجميع ضباط وجنود الجيش المصري ورجال الشرطة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد، مؤكدا أن شهداء مصر ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل الوطن.

احتفالية يوم الشهيد

و شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثون للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وعلق الرئيس السيسي، على العرض المسرحي الذي شارك خالد الصاوى، وماجدة زكى في عرضه ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة قائلا:" خلتونا نعيش الحقيقة اللى بتعشيها أسر كتير بتقدم ابنها شهيد أو حتى مصاب.. العمل الدرامى دائما بيوفر فرصة لنا كلنا يسجل وقائع يمكن أحنا مش بنعشها كلنا.. الأسر دفعت ثمن كبير في تقديم أبنائها شهداء بعد ما ربت وكبيرت.. بعد ما كال مالي الدنيا بقا شهيد وبرضو شهيد مالي الدنيا.. ولكن فراق الابن أو الزوج صعب.. بشكركم وبقولكم يا مصريين اللقطة دي أو الفقرة دي تبين ان الثمن الذي تم دفعه كبير من أجل ان نعيش.. وأفضل ثمن ندفعه لهؤلاء المضحيين هو أن نحاففظ على ما قام به هؤلاء من جيش وشرطة ومواطننين".