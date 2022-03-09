/684401/ضمن-مبادرة-حياة-كريمة-محافظ-الغربية-يعلن-تنفيذ-6-مشروعات-بمدينة-زفتى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على حرصه الدائم على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في كافة القطاعات لتذليل العقبات التي تؤثر على سرعة إنجاز الأعمال ، جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها المحافظ في السابعة من صباح اليوم لمتابعة مشروعات الصرف الصحي داخل قرى “حنون ، كفرسنبو ،كفر غازي ،كفر اسماعيل ،كفر الزيتون وسنبو الكبرى” ، وذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

بدأت الجولة بتفقد محطة رفع الصرف الصحي بحنون والتي تخدم 11865نسمة بإجمالي تكلفة 60 مليون جنيه حيث بلغت نسبة الأعمال بها 69٪ ،وتابع المحافظ جولته في القرية بتفقد وحدة طب الأسرة ونقطة الإسعاف بتكلفة قدرها 4 مليون جنيه ،كما تفقد محطة رفع الصرف الصحي بقرية كفر سنبو والتي تخدم 1475نسمة بإجمالي تكلفة 35مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 70 ٪ ، وتابع المحافظ جولته بكفر سنبو بتفقد الوحدة الصحية والتي تم الانتهاء من العمل بنسبة تخطت ال 95 % بها بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه .

واستكمل رحمي جولته بتفقد أعمال محطة رفع صرف صحي دمنهور الوحش الرئيسية بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه لخدمة 14779نسمة وبلغت نسبة نهو الأعمال بها 54٪ وتابع المحافظ جولته بدمنهور الوحش والتي تفقد خلالها وحدة الشئون الاجتماعية بإجمالي تكلفة مليون جنيه ، مدرسة عبد الله حجاب بعزبة حسان التابعة لدمنهور حيث وجه مدير الإدارة التعليمية للتواصل مع الأبنية التعليمية لإعادة تأهيل فناء المدرسة.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة

وفي السياق ذاته تفقد رحمي محطة الصرف الصحي بكفر إسماعيل والتي ستخدم 1217 نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة بإجمالي تكلفة 3٥ مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ ٧٢٪ ، ذلك بالإضافة إلى محطة رفع صرف صحي كفر غازي والتي تخدم 1321 نسمة بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه والتي بلغت نسبة تنفيذها 72 % ، وتفقد المحافظ أعمال محطة صرف سنبوالكبرى الفرعية والتي تخدم 11639 نسمة بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه والتي بلغت نسبة تنفيذها 55 % .

وفي سياق متصل تفقد المحافظ مكتب بريد كفر الزيتون والذي تم تطويره بالجهود الذاتية ومركز شباب كفر الزيتون والذي يخدم 1366 نسمة بإجمالي تكلفة 6.4 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ به 22 % ، وخلال الجولة قام المحافظ بزيارة مواقع العمل بكلا من “مجمع الخدمات ،مركز شباب القرية حيث تتم أعمال رفع كفاءة المبنى الإداري ،إلى جانب تفقد أعمال المجمع الخدمي ،المجمع الزراعي بسنبو الكبرى”.