نشرة أخبار الفن: نجوم الفن يشاركون في يوم الشهيد أمام الرئيس.. تشييع جثمان شقيق أحند عبد العزيز.. كريم الحسيني في برنامج يحدث في مصر

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حل اليوم 9 مارس ذكرى يوم الشهيد الذي تحتفل بها الدولة المصرية كل عام، وكان هناك وجود فني مميز خلال فقرات الإحتفال، ومعها العدد من الأحداث التي حدثت اليوم وشهدها المجال الفني، نعرض أهمها فيما يأتي.

دوت الخليج يعرض لك أهم الأحداث الفنية التي تمت اليوم وأبرزها إحتفالية يوم الشهيد

شكر الرئيس السيسي للقائمين على عرض رسالة نور

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي جزيل الشكر لكل القائمين على العرض المسرحي رسالة نور، الذي تم عرضه خلال الإحتفال بيوم الشهيد، لما نقلوه من مشاعر صادقة عاشها عدد كبير من الأسر المصرية التي فاز أحد ابناءها بالشهادة، حيث قدم العرض ما يغمر أسرة أي شهيد من مشاعر متضاربة لحظة معرفة خبر نواله الشهادة.

قدم العرض كل من خالد الصاوي، ماجدة زكي، أحمد خالد صالح، مايان السيد وأمير رمزي، كما شاركهم كل من علي الحجار وهبة مجدي في أداء أغنية خاصة بيوم الشهيد أثناء العرض.

أوبريت يوم الشهيد 2022

شارك كل من مي فاروق، بهاء سلطان، جمات وأحمد جمال في تقديم أوبريت في نهاية الفقرات الفنية الخاصة باحتفالية يوم الشهيد 2022، وقدموها بمشارة الكورال من شباب وأطفال من البنات والأولاد عد التعاون والنمو التي تشهده البلاد للتقدم واستكمال ما دفع ثمنه الشهداء الأبطال من استقرار ورخاء للبلاد ومن فيها.

تشييع جثمان شقيق أحمد عبد العزيز

تم اليوم تشييع جثمان شقيق الفنان أحمد عبد العزيز، الذي أعلن عن وفاته أمس، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والصلاة على الجثمان كانت عقب صلاة الظهر في مسجد آل رشدان بمدينة نصر، والعزاء مساء اليوم في نفس المسجد.

كريم الحسيني في برنامج يحدث في مصر

أعلن الفنان كريم الحصيني من خلال حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، أنه ضيف الإعلامي شريف عامر اليوم في برنامج يحدث في مصر الذي يتم إذاعته على شاشاة قناة mbc مصر، وذلك من خلال نشره صورة تجمعه بشريف عامر وكتب عليها: "النهاردا بإذن الله"، وعلق جمهوره بعدها عن حماسه وأنتظاره للحلقة.