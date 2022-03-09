/684399/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-مباراة-فيوتشر-وغزل-المحلة-بالدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فيوتشر وغزل المحلة، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت مباراة فيوتشر وغزل المحلة على العديد من الكرات الكراة الخطرة على مرمى الفريقين، والتكتل في وسط الملعب على الكرة.

جاءت أخطر كرات المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من اللقاء، عن طريق محمد رضا ركلة حرة عن طريق تسديدة قوية ردت من يمين العارضة.

بهذا التعادل يحصل كل فريق على نقطة في جعبته، ليتواجد فيوتشر في المركز السابع برصيد 16 نقطة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، من أصل 12 مباراة.

تشكيل فيوتشر أمام غزل المحلة:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: يحيى حامد – محمد فتح الله – معاذ الحناوي – مصطفى العش

الوسط: حميد ماو – أحمد النادري

الوسط الهجومي: باولن فوافي – عبده يحيى – هشام عادل

الهجوم: أحمد غنيم

تشكيل غزل المحلة أمام فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: جوناثان نجويم - سعد سمير - محمود مرعي - عمر كمال عبد الواحد

الوسط: كريم نيدفيد - ناصر ماهر - محمد رضا - مصطفى البدري - أيمن الصفاقسى

الهجوم: أحمد عاطف

حقق الزمالك الفوز على نظيره فيوتشر

حقق الزمالك الفوز على نظيره فيوتشر بنتيجة 3/2، على ستاد القاهرة،ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

تقدم فيوتشر على الزمالك مبكراً في الدقيقة الثالثة، عن طريق أحمد عاطف، وسجل اللاعب الهدف مبكراً، بعد إنفراده بمرمى أبو جبل ليضعها على يمين الحارس.

ثم عزز فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 12 من تسديدة قوية سكنت شباك أبو جبل على يمينه.

وأحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 16 لصالح سيف الدين الجزيري، ليسددها أحمد سيد زيزو، ويسكنها الشباك، ليقلل الفارق.

وحاول الزمالك بعدها أنا يتعادل من خلال عده هجمات، عن طريق زيزو وبن شرقي، وشيكابالا الذي أضاع أخطر فرص الزمالك بعد إنفراده بمرمى فيوتشر من تمريرة متقنه من محمد أشرف روقا.