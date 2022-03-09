/684398/النائب-علاء-عابد--يوم-الشهيد-يعكس-مسئولية-الدوله-تجاه-أبنائها-الشهداء-وأسرهم-وأنها-لا-تنسي-فضلهم

هنَّأ النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، ورجال الشرطة المصرية وعيون الوطن الساهرة، بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام وهو ما يعكس مسئولية الدوله تجاه أبنائها الشهداء وأسرهم وأنها لا تنسي فضلهم.

دوت الخليج

وقال النائب علاء عابد: لقد شرفت اليوم بالمشاركة فى الإحتفال بيوم الشهيد بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وقد رأينا أسر الشهداء وهم فخورين، بتكريم رئيس الدولة لهم ، وشعرنا جميعا بالحزن على أبناء الشهداء ورأينا كيف إنسابت دموع الرئيس ، ولكن نقول لهم أنتم فى عيون مصر، وقد وهب الله لكم أب حنون يشعر بكم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن مصر قادرة على مواجهة كافة التحديات واستكمال تحقيق الإنجازات والحفاظ على الدولة المصرية،التي ضحى من أجلها الشهداء على مدار التاريخ، ونحن جميعا مشروع شهداء من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن الغالي ومستعدون للتضحية بكل غالي ونفيس من أجل المحافظة عليه.

احتفالية يوم الشهيد

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثون للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

ألقى الرئيس السيسي خلال كلمته فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، موجها في بداية حديثه الشكر والاعتزاز لأسرة كل شهيد وضحية.

وتابع الرئيس السيسي :" انا كنت عايز اسمعكوا الكلام الي بيقولوه الأسر والأهالى الي قدموا أبنائهم وأزواجهم للوطن.. كلام عجيب والله انهم يتكلموا كده.. طالما فى مصر شعب وأسر ناس كلها بسطاء ده كرم من ربنا."

وأكمل الرئيس السيسي:" الاغنية اللي فاتت كانت بتتكلم عن الشهداء والمصابين اللي قدمو جزء من اجسامهم عشان مصر تفضل هي مصر.. احنا كمان بنحرص على ان مصر تبقى موجودة بما يليق بدم كل شهيد".

وتابع:" لما بدأت معركتنا مع الارهاب في 2013 و2014 كان الناس بتقول يا ترى الموضوع ده هيفضل علطول ولا ايه.. وكنت واثق من الله ان الشر لا يمكن ابدا ان ينتصر على أهل الخير.. مهما كان عدواة وقسوة الارهابيين أن ينجح على خير".