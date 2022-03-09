أمين عام مستقبل وطن يهنىء الرئيس السيسي بـ«يوم الشهيد»

/684397/أمين-عام-مستقبل-وطن-يهنىء-الرئيس-السيسي-بـيوم-الشهيد

قدم المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بـ«يوم الشهيد».

دوت الخليج

وثمن رشاد، رسائل الرئيس خلال مشاركته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، والتي رسخت لإعلاء قيمة العمل والتضحية، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، وأن مصر لا تنسى شهدائها الأبرار، وأن أسرهم وذويهم دائمًا في قلب وعقل ووجدان الدولة المصرية.

أشرف رشاد: القوات المسلحة تظل درع وسيف وطننا الأبيّ

وقال رشاد: إن الاحتفال بيوم الشهيد بمثابة تقديس وتخليد لجهود قواتنا المسلحة الباسلة عبر التاريخ، وعرفانًا بعطاء وتضحية أبطالها وشهدائها الأبرار الذين قدموا أرواحهم الذكية الطاهرة صونًا وفداءً لأمن ومقدرات الوطن.

وأشار أمين عام مستقبل وطن، إلى أن القوات المسلحة تظل درع وسيف وطننا الأبيّ، والحارس الأمين على مقدرات شعبه وأمنه واستقراره وسلمه وسلامه، ورمزًا للوفاء والبذل والعطاء دون مقابل، وشريان عظيم من أهم شرايين التنمية والبناء والنهوض.

وتابع أمين عام مستقبل وطن: "نظل نفخر ونعتز بمسيرة قواتنا المسلحة عبر التاريخ؛ نستلهم منها روح العزيمة والعطاء، ونتدارس ملاحمها الإنسانية وبطولاتها العسكرية لتكون نبراسًا لنا وقدوة في العمل وحب الوطن".

الرئيس السيسي: أسر الشهداء دفعت ثمن غالي في تقديم أبنائها فداء للوطن

هذا و شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثون للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وعلق الرئيس السيسي، على العرض المسرحي الذي شارك خالد الصاوى، وماجدة زكى في عرضه ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة قائلا:" خلتونا نعيش الحقيقة اللى بتعشيها أسر كتير بتقدم ابنها شهيد أو حتى مصاب.. العمل الدرامى دائما بيوفر فرصة لنا كلنا يسجل وقائع يمكن أحنا مش بنعشها كلنا.. الأسر دفعت ثمن كبير في تقديم أبنائها شهداء بعد ما ربت وكبيرت.. بعد ما كال مالي الدنيا بقا شهيد وبرضو شهيد مالي الدنيا.. ولكن فراق الابن أو الزوج صعب.. بشكركم وبقولكم يا مصريين اللقطة دي أو الفقرة دي تبين ان الثمن الذي تم دفعه كبير من أجل ان نعيش.. وأفضل ثمن ندفعه لهؤلاء المضحيين هو أن نحاففظ على ما قام به هؤلاء من جيش وشرطة ومواطننين".