مجلس إدارة الزمالك يجتمع لمناقشة قرار الإستقالة تضامناً مع مرتضى منصور

/684392/مجلس-إدارة-الزمالك-يجتمع-لمناقشة-قرار-الإستقالة-تضامنا-مع-مرتضى-منصور

اتجه اعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، لمقر النادي بميت عقبة لعقد إجتماع لمناقشة الإستقالة من مناصبهم داخل القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي قرار الإستقالة تضامن مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي أعلن بأن مباراة الوداد القادمة هي الأخيرة له في رئاسة الزمالك، بسبب المناخ العام الذي لم يستطيع العمل من خلاله.

وأكد أنه سيتقيل من منصبة ليتفرغ إلى القضايا التي رفعها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عليه، وليتفرغ لتربية احفاده والبقاء في المنزل والبعد عن المشاكل المحيطه به منذ عودته لرئاسة نادي الزمالك.

وسيخرج اعضاء مجلس الإدارة بقرار رسمي حول الإستقالة الجماعية، عقب الاجتماع الذي يعقدوه في الوقت الحالي بنادي الزمالك.

مرتضى منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك:« لا تقلقوا علي أولادنا فهم في عزلة تامة عن الأحداث المتعمدة»

وكتب مرتضي منصور عبر حسابة الرسمي"فيس بوك:" كل الترحيب بفريق الوداد المغربي في بلده الثاني مصر ضيوفاً اعزاء .

وتابع:”وإلي جماهير الزمالك العظيمة لا تقلقوا علي أولادنا فهم في عزلة تامة عن الأحداث المتعمدة .

ووأصل:”كل الدعم لهم ولجهازهم الفني والإداري والطبي .

وأختتم:”وسينصرهم الله بإذن الله في مباراة يوم الجمعة ان شاء الله ليسعدوا الملايين من الجماهير المحترمة المؤدبة المتحضرة “.

مرتضى منصور: مباراة الوداد هي الأخيرة لي مع الزمالك

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول الأحداث الأخيرة بالقلعة البيضاء بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية ببرنامج في الجول على قناة "الحدث اليوم": " مباراة الوداد هي الأخيرة لي في رئاسة الزمالك، عشان أبقى فاضي لتربية أحفادي والبقاء في بيتي، بالإضافة إلى قضايا محمود الخطيب المرفوعه عليا".

وأضاف: " هسيب رئاسة الزمالك عشان أكون فاضي للخطيب اللي رافع عليا 18 قضية، بسبب الساعات اللي هو أصلاً خداها من تركي ال الشيخ".

وزاد: "الأمن وافق على حضور 5 الأف مشجع أمام الوداد، ولكن نطالب بزيادة الحضور إلى 20 أو 30 ألف".

وأردف: " كارتيرون كان بياخد 170 ألف دولار، لكن أسامة نبيه الغلبان كان بيتقطع من ولاد النادي لما كسب".

واشار: " فيريرا مدرب كبير ومش عارف الناس اللي بتقول دا كبير في السن، هو انا مثلا جايبه يتجوز، دا مدرب كبير وعنده تاريخ كبير".

وأختتم قائلاً: “الزمالك ورئيسه خط أحمر، مش الخطيب هو اللي خط أحمر زي ما اتقالي”.