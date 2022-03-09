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أولاد محمد عدوية لأول مرة في برنامج معكم منى الشاذلي

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يستضيف برنامج منى الشاذلي الفنان محمد عدوية وابنائه غدًا الخميس، الموافق 10 مارس، ليُمتع جمهوره بعدد من أغانيه المنتقاه التي طالما أحبها الجمهور، ويتحدث عن تفاصيل شخصية نسمعها لأول مرة عن والده وابناءه.

دوت الخليج يرصد استضافة الإعلامية منى الشاذلي للفنان محمد عدوية وأولاده غدًا

محمد عدوية في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة cbc

سيظهر غدًا في تمام الساعة 9 مساءًا النجم محمد عدوية نجل الفنان الكبير أحمد عدوية، في لقاء مميز مع الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، وسيقوم الفنان بتأدية عدد من أغنياته المحببة للجمهور، والتي أثرت في كيان شريحة من الجمهور العريض الذي أحبه، رغم إختلافه عن اللون الغنائي الخاص بوالده، وهو يقدم أغاني رومنسية وحزينة، بعيدًا اللون الشعبي البسيط الذي كان يغنيه أحمد عدوية.

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أسرار خاصة عن الفنان محمد عدوية في حلقة غدًا مع منى الشاذلي

يكشف الفنان محمد عدوية خلال الحلقة عن بعض من أسراره الخاصة والعائلية، ويتحدث عن علاقته بوالده ومدى تعلقه به، مما أدى إلى غرامه بالفن ودخوله المجال منذ الصغر، كما سرد محمد عدوية بعض من ذكريات طفولته، كما أوضح محمد عدوية أن الموسيقار الراحل حسن أبو السعود هو من كشف موهبته ودعمه في دخول المجال وبدء مشوار فني خاص به بعيدًا عن مسيرة والده.

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ظهور ابن محمد عدوية وبنته لأول مرة في برنامج معكم منى الشاذلي

رحب الجمهور أثناء ضيافة الإعلامية منى الشاذلي للفنان محمد عدوية، بابنائه وهما بنت وولد في سن الطفولة، وبحضورها بدأت تتكشف العديد من الأسرار الشخصية الخاصة بمحمد عدوية، وعلاقته بابنائه، كما بدأ التنافس بينهم من خلال بعض الألعاب والمنافسات التي يحرص القائمون على برنامج معكم منى الشاذلي على وجودها مع كل ضيف لاختبار مهاراته وعلاقته بمن معه من أفراد أسرته، وبعدها سيغني محمد عدوية واحدة من أغنياته ليختتم بها الفقرة.

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الدكتو شعبان خليل في برنامج منى الشاذلي

يستضيف برنامج معكم منى الشاذلي الدكتور شعبان خليل مدير ومؤسس مركز الفيزيا النظرية بمدينة زويل، التي أنشأها بناء على طلب من العالم الكبير الراحل أحمد زويل، الذي تحدث عن علاقته به.

 وتحدث عن سبب إنشاء الجمعية العربية للفيزيا، حيث أنه رئيسها الحالي، ويوضح مدى أهمية الجمعية العربية للفيزيا وإنشاءها بعد 54 عامًا بعد إنشاء نظيؤرتها الأوروبية، وسيتحدث عن الإنجازات والتسهيلات التي تجمل الجمعية على تقديمها للمجتمع ولعُلماء الفيزيا في الوطن العربي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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