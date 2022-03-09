/684389/صحة-قنا-تعلن-إطلاق-حملة-طرق-الأبواب-لتلقى-لقاح-كورونا

تفقد الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، الأربعاء، أعمال حملة «طرق الأبواب» بعدد من قرى مركز نجع حمادي، والتي انطلقت من الأحد الماضي بهدف تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، رافقه في الجولة الدكتور بدوي المعاون مشرف قطاع الشمال ومدير الإدارة الصحية بنجع حمادي.

وشملت الجولة تفقد وحدة القصر الصحية، المركز الصحي بنجع حمادي، ومكتب صحة نجع حمادي، ودير أبوسيفين بقرية الصياد، حيث إطمأن على سير العمل بالحملة والتأكد من تنفيذ الفريق الطبي لخطة العمل، كذلك تأكد من تواجد جميع أنواع اللقاحات وبكميات كافية كذلك إلتزام الفرق الطبية بارتداء الكمامات والتسجيل للمواطنين.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة وصول اللقاح إلى جميع المنازل بالقري والنجوع، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف المواطنين من عمر 12 عامًا وكذا ذوي الأمراض المزمنة والسيدات وكبار السن والحوامل والمرضعات والمقبلين على الزواج والطلاب.

حملات تموينية بأسواق قنا استعدادا لاستقبال رمضان

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص شن حملة تفتيشية موسعة علي اسواق المدينة بقيادة رائد هارون مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، وشاذلي البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص و مشاركة مسئولي التموين والطب البيطري والمرافق.

وأضاف الداودي أن الحملة استهدفت المرور علي عدد من الهايبرات والسوبر ماركت ومحلات البقاله لمتابعة حركة البيع والشراء بها، و أسفرت تلك الحملة عن تحرير عدد ١١ محضر منها ٤ محاضر لمنتجات مجهولة المصدر بدون فواتير و ٤ محاضر أخرى لإشغالات و تعدي علي حرم الطريق و 3 محاضر لعدم الاعلان عن الاسعار.

وأكد محافظ قنا علي استمرار الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التي يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.