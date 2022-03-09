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يلتقي الزمالك مع الوداد المغربي الجمعة المقبلة في الساعة السادسة مساء، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يبحث العديد من محبي الكرة المصرية والإفريقية، عن موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي، في إياب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي نستعرضها معكم في السطور القادمة، مع كافة الإستعدادات اللقاء بين الفريقين.

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا

يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والوداد المغربي، الجمعة المقبلة في الساعة السادسة مساء، في لقاء الجولة الرابعة وإياب دور المجموعات بدوري الأبطال، في الساعة السادسة مساء.

يدخل الزمالك لقاء الوداد المغربي بقيادة البرتغالي فيريرا، المدير الفني الجديد للفريق، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد مباراة الذهاب مع الوداد.

موقف الزمالك في ترتيب المجموعة بدوري الأبطال

يعاني الزمالك في بداية الموسم بدوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة من الوداد والتعادل في لقائي بترو أتلتيكو وسجرادا الأنجولي، ليمتلك نقطيتين فقط في جعبته.

يتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة في المركز الثالث برصيد نقطيتن، فيما يتصدر بترو أتليتيكو ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، والوداد المغربي في الوصافة برصيد 6 نقاط.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والوداد المغربي

ويتكون طاقم التحكيم من بورندي بقيادة: باسيفيك نيمانا حكم ساحة، و إيميري نيونجابو مساعد أول، وباسكال نديمنزيجو مساعد ثاني، و جورجيه جاتوجاتو حكم رابع.

ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد ١٩ هاني الشهيدي من مصر .

وحقق الزمالك الفوز في آخر مبارتين له بالدوري المصري الممتاز، على حساب فيوتشر بثنائية مقابل هدف، ومع الجونة بنفس النتيجة، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون.

توالى المدرب العام للزمالك أسامه نبيه، تدريب الفريق بعد إقالة كارتيرون، والتي خاض معهم مبارتين في الدوري، وتحقيق الثلاثية في كلا المواجهيتن، ليأتي فيريرا ويتولى قيادة الفريق قبل لقاء الفريق المرتقب مع الوداد المغربي بدوري الأبطال.