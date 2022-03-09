/684391/تشكيل-المصري-الرسمي-لمواجهة-طلائع-الجيش-فى-الدوري-الممتاز

تقام مباراة فريق طلائع الجيش ضد فريق المصري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، عبر قنوات أون تايم سبورت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل المصري لمواجهة طلائع الجيش

في حرسة المرمي: أحمد مسعودي

في خط الدفاع: أحمد شوشة- ياسر حامد – حسن علي – كريم العراقى

فى خط الوسط: عمرو موسي – فريد شوقي – الباس الجلاصى – أحمد حمودي

في الهجوم: محمد عنتر – عمرو مرعي.

قرار تحويل أحمد الشيخ للتحقيق

ووفقًا للحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فإن هذا القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني ومدير الكرة كريم ذكري والدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق بشأن عدم انتظام اللاعب في تدريبات الفريق.

كما أوضح الحساب الرسمي أن اللاعب يتغيب باستمرار بدون عُذر مسبق، وكذلك عدم التزامه بتعليمات الجهازين الفني والطبي للفريق.

نتيجة مباراة المصري وانبي

انتهت أحداث مباراة المصري البورسعيدي وإنبي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمد شريف محمد لاعب انبي سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء من خلال تمريرة خاطئة من أحمد شديد قناوي لتصل إلى محمد شريف الذي راوغ المدافع واخترق من يمين منطقة الجزاء ليسدد الكرة داخل الشباك.

المصري يعود بالتعادل أمام انبي

عاد ياسر حامد بالهدف الأول والتعادل للمصري في المباراة بالدقيقة السادسة عشر من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من أحمد حمودي من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح المصري قابلها ياسر حامد بتسديدة من لمسة واحدة داخل الشباك.