/684388/يسري-المغازي-تقديم-5-مليارات-جنيه-سنويا-لذوي-الإعاقة-ينطلق-من-استراتيجية-وطنية-راسخة

أشاد النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة سنويا في مختلف المجالات بفضل توجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بهذه الشريحة من المصريين وكفالة كل حقوقهم.

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وتابع رئيس عربية النواب: هذا بالإضافة إلي توفير مترجم الإشارة على مستوى الجامعات المصرية وتحمل التكلفة، ووجود ما يزيد عن 630 هيئة لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة من خلال المراكز المتخصصة.

يسري المغازي: تقديم 5 مليارات جنيه سنويًا لذوي الإعاقة ينطلق من استراتيجية وطنية راسخة

وشدد المغازي، على أن كل صور الدعم الحكومية التي تقدمها الدولة للأشخاص ذوي الاعاقة، تنطلق من استراتيجية وطنية للاهتمام بهذه الشريحة وتوفير كافة حقوقها صحيا وتعليميا وفي مختلف مجالات العمل.

ولفت النائب يسري المغازي، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على إصدار بطاقة خدمات صحية متكاملة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء كيان لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة ذوي الإعاقة في مجال الحركة وغيرها من الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال.

وكانت قد شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في ندوة حول " أثر الرياضة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة "، التي تنظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتكريم الأبطال من ذوي الإعاقة الحاصلين علي ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو، وأبطال إفريقيا في كرة السلة جلوس، وأبطال الباراتايكوندو، وذلك بحضور اللواء هاني نبيه الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين ونائب رئيس اللجنة البارالمبية.