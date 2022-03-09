محافظ الدقهلية يعقد اجتماعاً لبحث تجهيز المبانى الحكومية المنفذة ضمن مبادرة "حياه كريمة"

/684386/محافظ-الدقهلية-يعقد-اجتماعا-لبحث-تجهيز-المبانى-الحكومية-المنفذة-ضمن-مبادرة-حياه-كريمة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إجتماعا لبحث آلية تجهيز المبانى الحكومية المنفذة ضمن مبادرة “حياة كريمة” بمركز شربين من أثاث مكتبى وأجهزة ومعدات وغيرها، بحضور المهندسة ريهام أحمد منسق عام مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، والمحاسب طارق شكرى رئيس مركز ومدينة شربين، و وكلاء الوزارات ومديرى المديريات ورؤساء القطاعات المختلفة.

ووجه المحافظ، بسرعة التنسيق الكامل بين كافة المديريات والوزارات المختصة وحصر الإحتياجات وسرعة توريدها لتصبح هذه المبانى جاهزة للإفتتاح، وأكد " مختار " على أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها فى إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة، فهى أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم فى كافة القطاعات.

أمن الدقهلية يتمكن من ضبط سيدة تخلصت من رضيعها

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، من كشف لغز العثور على طفل رضيع حديث الولادة داخل كيس بلاستيك، بسلم إحدى العمارات السكنية بمساكن العاملين بشركة كهرباء طلخا، كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بورود بلاغ من بعض الأهالي بمساكن العاملين بشركة كهرباء طلخا، بالعثور على طفل حديث الولادة مكتمل النمو داخل كيس بلاستيك بسلم إحدى العمارات.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود طفل، داخل كيس بلاستيك وملفوف بقطعة قماش، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة والتي أمرت بنقل الطفل الى إحدى مؤسسات دور الرعاية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري وضبط مرتكبي الواقعة، وبتشكيل فريق بحث تحت إشراف رئيس المباحث الجنائية توصلت الجهود الى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من مريم.ا.ش 16سنة طالبة بالصف الثاني الثانوي التجاري، وتقيم مدينة طلخا، ووالدها إ.ش.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقالت المتهمة الأولى في محضر الشرطة، بأنها نشأت بينها وبين أحد الأشخاص ويدعى أحمد.م.ح “20 سنة” علاقة عاطفية وتقدم لخطبتها إلا أن والدها رفض، وتطورت تلك العلاقة إلى وجود حمل وعقب إنجابها استعانت بوالدها، والذي ألقى الطفل بإحدى العمارات السكنية بمساكن العاملين بكهرباء طلخا. تم ضبط المتهم الثالث وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم الثالث 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل المتهمة الأولى والثاني بكفالة قدرها ألف جنيه لكل منهما.