يلتقي الأهلي مع صن داونز السبت المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فيما كان قد حقق الفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة مساء في لقاء يجمع بين الفريقين في إياب دور المجموعات بدوري الأبطال، على ملعب سوكر سيتي بجوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

موعد مباراة الاهلي مع صن داونز

ويبحث العديد من محبي كرة القدم الإفريقية، وعلى الصعيد المصري النادي الأهلي، عن موعد مباراته مع بطل جنوب إفريقيا، صن داونز، والتي يدخلها المارد بكل قوة لتحقيق الفوز بعد السقوط في لقاء الذهاب.

سقط النادي الأهلي في الجولة الثالثة من المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام ماميلو صن داونز بهدف دون رد، في لقاءجمع بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

موقف الفريقين في ترتيب المجموعة الأولى

يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الاهلي وصف ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، من خلال تعادله نع الهلال السوداني، والخسارة أمام بطل جنوب إفريقيا، والفوز على المريخ.

ووصلت بعثة النادي الأهلي صباح اليوم إلى مطار جوهناسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، استعداداً لمواجهة صن داونز بطل الدوري المحلي، والتي كان في استقبالها سفير مصر أحمد الفاضلي.

وجاءت بعثة النادي الأهلي التي توجهة إلى جنوب إفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز، بـ 23 لاعب، والتي ترأسها محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة والتي ضمت طارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و علي لطفي و مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وكريم فؤاد و رامي ربيعة و ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني.

خط الهجوم:ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.