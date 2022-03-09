حملات تموينية مكثفة بأسواق قنا استعداداً لشهر رمضان

/684377/حملات-تموينية-مكثفة-بأسواق-قنا-استعدادا-لشهر-رمضان

وأضاف الداودي أن الحملة استهدفت المرور علي عدد من الهايبرات والسوبر ماركت ومحلات البقاله لمتابعة حركة البيع والشراء بها، و أسفرت تلك الحملة عن تحرير عدد ١١ محضر منها ٤ محاضر لمنتجات مجهولة المصدر بدون فواتير و ٤ محاضر أخرى لإشغالات و تعدي علي حرم الطريق و 3 محاضر لعدم الاعلان عن الاسعار.

وأكد محافظ قنا علي استمرار الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التي يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.

حملات تموينية بأسواق قنا استعدادا لشهر رمضان

وناشد محافظ قنا السادة المواطنين بضرورة معاونة الاجهزة التنفيذية و جهاز حماية المستهلك في جهودهما المبذولة لضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتسنى للاجهزة التنفيذية من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وضبط الأسواق، من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو عن طريق الاتصال بالأرقام التالية 0963336327- 096333638 أو ارسال الشكوى عبر الفاكس 0963336329 ،كما دعا التجار إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم تلك الممارسات الخاطئة .

حبس متهم بقتل أسرته 4 أيام

قررت النيابة العامة بقنا، حبس المتهم بإلقاء زوجته وأبنائه الـ 5 من بلكونة المنزل في قرية دندرة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وعرضه للكشف عن المخدرات، كانت قد أصيبت زوجة وأطفالها الخمسة، بعد سقوطهم من الدور الأول بمنزلهم فى قرية دندرة بقنا، وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة زوجة من قرية دندرة والأبناء الخمس.