محمد الكيلاني يشيد بدور باسم سمرة في مسلسل منورة بأهلها

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شارك الفنان محمد الكيلاني برأيه في دور الفنان باسم سمرة في مسلسل منورة بأهلها، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتفاعل جمهوره بالتعليقات على هذا المنشور.

دوت الخليج يرصد رأي محمد الكيلاني في دور باسم سمرة في مسلسل منورة بأهلها

محمد الكيلاني يعلن عن رأيه في دور باسم سمرة

كتب الفنان محمد الكيلاني رأيه في دور الفنان باسم سمرة في مسلسل منورة بأهلها، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وقال: "يا ريت يا جماعه زي ما بنتكلم علي الاستاذ باسم سمره في الخناقات و المشاكل نتكلم عن الدور العظيم اللي عامله في منوره باهلها"، وأوضح بذلك إعجابه بما يقدمه الفنان باسم سمرة من إبداع فني في دور مصمم الأزياء في مسلسل منورة بأهلها خلال الحلقات القليلة التي تم إذاعتها حتى الآن.

باسم سمرة في مسلسل منورة بأهلها

قدم الفنان ياسم سمرة دور جديد عليه وهو دور مصمم أزياء شهير، ولكنه متهمًا بقضية قتل مصور شاب كان يعمل معه، ومات قتلًا بطريقتين.. السم والذبح بالسكين، وهو آخر من كان مع الضحية وسقاه من مشروبه الخاص أيضًا، ويُعد عادل الشهاوي مصمم الأزياء ليس المتهم الوحيد، ولكنه ضمن مجموعة من المتهمين.

مسلسل منورة بأهلها على منصة WATCHIT

يشارك الفنان باسم سمرة في بطولة مسلسل منورة بأهلها، الذي يتم عرضه حاليًا على منصة watchit مع باقة لامعة من النجون، منهم ليلى علوي، غادة عادل، محمد حاتم، أحمد السعدني وناهد السباعي، وههو من تأليف أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.

مسلسل منورة بأهلها يتكون من 10 حلقات تدور في إطار من التشويق، لما وقع من جريمة قتل في الحلقات الأولى، ويتم إتهام عدد من أبطال المسلسل فيها، حيث أظهر الطب الشرعي أن القتيل مات مذبوح ومسموم في ذات الوقت، فيتولى وكيل النيابة آدم التحقيق في هذه القضية، وإستدعاء كل المحيطين به لسماع أقوالهم، وما يربطهم بالقتيل في الفترة الأخيرة، ويقوم بتجميع بعض الصور التي صورها القتيل بنفسه ونذقها بيده قبل قتله، ومن الممكن أن تؤدي هذه الصور لحل اللغز.