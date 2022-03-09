/684395/الحكومة-مصر-أضافت-400-ألف-فدان-لرقعة-زراعة-القمح

اكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى الذى اقيم اليوم الاربعاء ان مصر تسير بخطى قوية نحو تأمين اكبر قدر من احتياجاتنا,مضيفا :" كل ما كان لدينا قدرة على تأمين احتياجاتنا الذاتية كل ما كنا فى مأمن من اخطار زيادات الاسعار فى العالم كله ".

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واشار مدبولى انه تم بالفعل البدأفى تنويع مصادر استيراد الاقماح وقال :" نحن نؤمن ان يكون لدينا اكتر من مصدر للاقماح وليست قاصرة على دول بعينها ".

الحكومة: مصر أضافت 400 ألف فدان لرقعة زراعة القمح

وتابع أن مصر أضافت 400 ألف فدان لرقعة زراعة القمح مقارنة بالعام الماضي، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واردف مدبولى :"احنا استهدفنا اننا نجمع من الموسم المحلى 5 مليون وده اتفاق مع وزارة المالية لصرف الاعتمادات المالية للفلاحين علشان الفلاح ياخد فلوسه على طول ."

واكد مدبولى على وجود رقابة مشددة للاسواق لضمان عدم ارتفاع الاسعار , موضحا وجود تنوع كبير فى الذرة "نفس الكلام ينطبق على الذرة لان الذرة احد المكونات الاساسية وبيدخل فى مكونات اعلاف الدواجن ."

وقال مدبولى انه سيتم البدأ فى توفير السلع داخل الاسواق من خلال معارض اهل رمضان بتخفيضات وعروض كتيرة ومميزه للسلع, وتابع :" عندنا 250 شركة لتوفير جميع السلع لتوفير اكتر من 1300 مجمع استهلاكى و500 منفذ من منافذ جمعيتى بالاضافة للقوافل المتنقلة, وجهود القوات المسلحة فى توفير كل هذه السلع من خلال المعارض الثابته والقوافل المتنقلة" . واكد مدبولى على استمرار الدولة فى توفير السلع والاحتياطى الاستراتيجى.