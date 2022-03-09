وفاة الكاتب والسيناريست يسرى الجندى بعد رحلة إبداعية طويلة عن عمر 80 عاما

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رحل الكاتب الكبير يسري الجندي، عن عمر يناهز 80 عاما، وذلك بعدما قدم مسيرة فنية طويلة، استطاع فيها أن يكون جزءا لا يتجزأ من تاريخ السينما والدراما عبر أعماله المميزة، والتى ترك من خلالها بصمة كبيرة في تاريخ الفن المصري.
وأعلن نجله عن وفاة والده عبر حسابه على فيس بوك، دون الاشارة إلى موعد الجنازة أو العزاء.
جدير بالذكر أن يسري الجندي سبق له أن تولى العديد من المناصب، حيث عمل في وزارة الثقافة منذ العام 1970، وعمل مديرا لمسرح السامر في القاهرة عام 1974، وكان مديرا للفرقة المركزية للثقافة الجماهيرية في العام 1976.
وقدّم الراحل العديد من الأعمال الكتابية للسينما والتلفزيون والمسرح، منذ ستينيات القرن العشرين.
وولد الكاتب الراحل في محافظة دمياط، وساهم في تطوير جهاز الثقافة الجماهيرية أثناء توليه منصب المستشار الفني له في العام 1982.
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