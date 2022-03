شراكة جديدة بين WATCH IT و "فودافون".. إتاحة محتوى المنصة لأول مرة بلا حدود لمشتركى "فليكس" من عملاء فودافون

وقعت "فودافون مصر" اتفاقية مع المتحدة للخدمات الرقمية WATCH IT الرائدة في مجال المحتوى والترفيه في مصر، لإتاحة محتوى المنصة لشريحة أكبر من عملاء "نظام فليكس" من فودافون، بلا حدود، وذلك بالشراكة مع منصة WATCH IT المنصة المصرية الرائدة فى المحتوى الترفيهى العربى، التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية فودافون مصر فى توفير تجربة لا مثيل لها لعملائها وتقديم أحدث خدمات الترفيه والمحتوى الرقمى لعملائها.

ومن المتوقع أن تساهم تلك الشراكة فى وصول منصة WATCH IT إلى أكبر قدر ممكن من مستخدمي نظام فليكس، حيث يمثل مستخدمى خطوط " فليكس " القاعدة العريضة من عملاء فودافون مصر، والتى تحتل الحصة السوقية الأكبر من سوق المحمول المصرى بنسبة 40% من إجمالى مستخدمى المحمول في مصر.

وقع الاتفاقية كل من نشوى جاد الحق، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الرقمية WATCH IT والعضو المنتدب عن منصة WATCH IT وكريم عيد رئيس قطاع التسويق والبيع للأفراد بفودافون مصر وفى حضور حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر

ومن جانبه صرح حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية بأن التعاون مع فودافون يأتي ضمن المنهجية الحالية للشركة المتحدة، والتي تستهدف الانفتاح على السوق والتوسع في نطاق اتفاقيات التعاون والشراكة بما يسمح بنشر المحتوى الهادف والترفيهي عبر مختلف الوسائط الرقمية المتاحة، كما تستهدف الشركة المتحدة إتاحة المحتوى بكافة أنواعه بما فيها المحتوى الرقمي لكافة شرائح المستخدمين.

و من جانبها، صرحت نشوى جاد الحق، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الرقمية WATCH IT والعضو المنتدب، أن هذه الشراكة تأتي في ظل الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها منصة WATCH IT في اطار التطوير العام وخطة الانتشار من اجل ضمان واتاحة محتوي ترفيهي وتثقيفي للجميع. وتعتبر الشراكة مع فودافون مصر من أحد اهم الشراكات الخاصة بشركات الهاتف المحمول. كما أعربت عن سعادتها ان هذه الشراكة سوف تتيح لعملاء نظام فليكس - والذين يعتبروا بمثابة أحد اهم الشرائح التي تعني بها WATCH IT- المحتوي بشكل متميز كي يتمتعوا بمتابعة عدد لا نهائي من اعمال الدراما المصرية والاجنبية واعمال WATCH IT الاصلية بجانب اعمال ماسبيرو الاصيلة.

وصرح كريم عيد: "إن هذه الشراكة تأتي في إطار اهتمام فودافون بتوفير خدمات متنوعة لجميع العملاء، خاصة المحتوى الترفيهي الذي يشهد إقبال كبير جدا مع إتساع قاعدة العملاء، مشيرا إلى أن فودافون لديها شراكات متميزة مع رواد صناعة المحتوى في كل المجالات، وأن الشراكة الجديدة مع WATCH IT هي إضافة متميزة لباقة الخدمات التي يستفيد منها عملاء نظام فليكس، مشددا على أن رضا عملاء فودافون هو من أهم الأهداف التي تسعى الشركة لتحقيقها.

ومن جانبه صرح محمد عبد الله الرئيس والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر عن سعادته بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ليس فقط على مستوى منصة WATCH IT بل يمتد التعاون فى أكثر من مجال لكونها أكبر كيان إعلامى مصرى حقق طفرة ونجاحات غيرت من مشهد الإعلام وأضافت له الكثير من النجاحات.

هذا وقد أسست الشركة المتحدة للخدمات الرقمية WATCH IT عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم. وتلعب WATCH IT دورا كبير منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيدًا من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها الراقى. وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في انتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.

وتهدف WATCH IT لتقديم محتوى مُختار خصيصاً لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم حيث تحرص المنصة على تقديم محتوي متنوع ومختلف من شانه إرضاء جميع الاذواق والفئات مع الالتزام بالحفاظ على الاصالة والهوية المصرية والعربية، وتهدف أن تصبح أكبر منصة محتوى عربي تُقدم خدمة "الفيديو حسب الطلب" في العالم.