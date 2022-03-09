مدبولي: 35% من التضخم في مصر يحدث لأسباب مرتبطة بعوامل خارجية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الأزمة الأوكرانية ألقت بظلالها على جميع دول العالم في ظل ارتفاع نسب التضخم، مشيرًا إلى أن كل المؤسسات الدولية المالية تتحدث عن تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة الأوكرانية.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، أن أسعار القمح زادت نحو 48% منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، بينما ارتفعت أسعار النفط إلى 56%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار جميع المنتجات والسلع كالزيت والسكر والدواجن واللحوم.
وأوضح رئيس الوزراء، أن نسب التضخم زادت في جميع دول العالم، كأمريكا التي ارتفعت نسب التضخم بها بنسبة 7.5% ، بالإضافة إلى منطقة اليورو التي ارتفع نسب التضخم بها 6%، لافتًا إلى أن 35% من التضخم الذي يحدث في مصر يرجع لأسباب مرتبطة بعوامل خارجية.
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