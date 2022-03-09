رئيس الوزراء: لن نسمح بوجود أيّ عملية احتكار أو احتيال تخص السلع...

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه لن تكون هناك أزمة تخص توفير السلع التموينية حتى نهاية العام، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تدفعهم لتخزين السلع بشكل مكثف.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، أن الحكومة ستبدأ في نهاية الأسبوع المقبل بتنظيم معارض "أهلًا رمضان"، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن الحكومة لن تسمح بوجود أيّ عملية احتكار، أو حدوث احتيال يخص السلع التموينية، مشيرًا إلى أنهم "سنواجه بحزم أيّ تجاوز".
وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم زراعة 3.5 مليون فدان من القمح هذا العام بما يفي احتياجات الاستهلاك المحلي، وأنه هناك 400 فدان جديدة تم إضافتهم إلى المساحة المزروعة في مصر، لافتًا إلى أنه لا داعي من الجزع حول توافر القمح في ظل الازمة الأوكرانية، نظرًا أن مصر تعمل على تنويع مصادر استيراد القمح وعدم اقتصارها على دول بعينها.
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