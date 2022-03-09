عاجل- «الأرز بـ10 جنيه».. وزير التموين يعلن أسعار السلع الأساسية فى رمضان

جدة - نرمين السيد - وأضاف المصيلحى خلال مؤتمر صحفى، بمجلس الوزراء، أن الدولة توفر الكميات المطلوبة من الأرز فى شهر رمضان، ويعرض بسعر 10 جنيهات للكيلو، لافتا إلى أن السلاسل التجارية تعرض جميع السلع بأسعار جيدة جدا وتناسب جميع المواطنين، وتصل التخفيضات إلى 25%.

وأوضح أن الوزارة تعرض 3 أنواع من اللحوم، الهندية بـ55 جنيها، والبرازيلية بـ85 جنيها للكيلو، والسودانية بـ 95 جنيها، والبلدى زاد بنسبة بسيطة.