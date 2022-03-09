عاجل- لن نسمح.. رئيس الوزراء يتحدث عن مواجهة احتكار السلع

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء: لن نسمح بوجود أى عملية احتكار أو احتيال تخص السلع التموينية وسنواجه بحزم أى تجاوز.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستبدأ فى نهاية الأسبوع المقبل فى تنظيم معارض أهلا رمضان لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن هناك 400 ألف فدان جديدة تمت إضافتها إلى المساحة المزروعة فى مصر لتوفير ما يلزم من مخزون سلعى يحتاجه المواطنين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تحاول امتصاص الآثار السلبية لموجات التضخم العالمية، مشيرا إلى أن أسعار الدقيق زادت بنسبة 17% مقارنة بـ48% عالميا بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأكد مدبولى أن الحكومة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعى وتجنيب المواطنين جزءا كبيرا من آثار التضخم العالمى.