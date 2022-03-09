الزراعة: نتوقع إنتاج 10 ملايين طن قمح.. ولدينا اكتفاء ذاتى من السمك والبيض

جدة - نرمين السيد - وأشار القصير خلال كلمته ضمن مؤتمر صحفى عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إلى أن هذا العام نتوقع إنتاج 10 ملايين طن من القمح بعدما أضفنا عدد من الأراضى لزراعتها بالقمح كونه يمثل سلعة استراتيجية مهمة

ولفت وزير الزراعة إلى أن هناك اكتفاء ذاتى بمصر من البيض والسمك، موضحا أن أسعار الأعلاف زادت بنسبة يمكننا استيعبها بشكل جيد.