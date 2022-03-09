«إنجازات العسومي».. طفرة في الأداء الجاد والقرارات المثمرة لـ«البرلمان العربي»

/684385/إنجازات-العسومي-طفرة-في-الأداء-الجاد-والقرارات-المثمرة-لـالبرلمان-العربي

تمكن رئيس البرلمان العربي، عادل عبدالرحمن العسومي من تغيير وجه الأداء البرلماني على المستوى العربي، حيث إحداث حالة من الحراك والتأثير الملموس والاشتباك الدائم مع القضايا ذات البعدين الإقليمي والدولي، مع متابعة حثيثة لكافة التطورات والمستجدات الناشئة والمتسارعة على الساحتين العربية والعالمية.

ويرصد دوت الخليج في تقريره التالي، الطفرة الملموسة في أداء البرلمان العربي في ظل وجود قامة كبرى بحجم رئيس البرلمان العربي، عادل عبدالرحمن العسومي، الذي تولى زمام المسؤولية منذ العام 2020، ليحدث فارقا كبيرا في أداء البرلمان العربي، وتقوية حقيقية لوجوده وجهوده.

قضايا الساعة

يتمتع البرلمان العربي في حضور رئيسه الحالي، بحالة من المتابعة الفورية الدقيقة لكافة المستجدات على الساحة من حوله، فلا يغفل عن تطور ولا يفوته مستجد مهما كان، فخلال الساعات القليلة الماضية أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن البيان المشترك الذي صدر في ختام الزيارة المهمة التي قام بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى المملكة العربية السعودية، يمثل خارطة طريق لحل الأزمات المزمنة التي تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

سبق ذلك اهتمام فائق بأحوال الأمة العربية والتطورات الجارية في مصر والمغرب وليبيا وفلسطين وغيرها، بخلاف دعواته المستمرة للتضامن العربي وتفعيل أدوات التضامن والتكامل بين الدول العربية، وامتلاكه الرؤية الشاملة للتحذير من حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني العالمية الراهنة، والتي فرضت صعوبات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة، وسيكون لها تأثيرها المباشر على الأوضاع المعيشية للمواطن العربي، لا سيما في بعض الدول العربية محدودة الموارد.

خريطة شاملة

المدقق والمتابع لمواقف وتحركات وتصريحات رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي، سيجد أنه يملك رؤية شاملة، وخريطة متكاملة بالحلول الفعالة والناجحة لتقوية الجبهة البرلمانية العربية، مع "روشتة فعالة" للأزمات والمشكلات المزمنة في الوطن العربي.

الخطوات التي يوصي بها العسومي، والإجراءات المختلفة التي ينتصر إليها، من شانها أن تحقق تكاتف حقيقي بين الدول العربية، ومساعدة الدول الأكثر تضررًا من الأوضاع والأزمات والتحديات الراهنة، بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة تلك التحديات، وهو مابدا واضحا في تحليله الرصين لما يجري من أحداث بين روسيا وأوكرانيا وتأثير ذلك على المنطقة العربية.

رصيد هائل

تمكن العسومي عن جدارة واستحقاق من تغيير وجه العمل في البرلمان العربي وتعزيز مستهدفات العمل التشريعي الذي يحمل شعار جامعة الدول العربية، وهو الأمر الذي يعود إلى الرصيد الهائل من خبراته كرجل سياسة بحريني مخضرم، يملك في جعبته العديد من محطات النجاح والريادة، مع تسخير لخبراته في إنجاح العمل البرلماني العربي.

تغيير وجه العمل في البرلمان العربي، أمر مرده أن رئيسه المخضرم عادل عبدالرحمن العسومي، سبق له خوض انتخابات مجلس النواب لعام 2002، في محافظة العاصمة، و وفي انتخابات عام 2006 فاز بمقعد الدائرة بعدما جمع 2383 صوت ما نسبته 68.62% بفارق 1293 صوت عن منافسه، و وفي انتخابات عام 2010 فاز بمقعد الدائرة، بخلاف كونه الرئيس الحالي لمجلس إدارة الاتحاد البحريني للألعاب الذهنية من عام 2005، و رئيس اتحادات دول غرب آسيا للشطرنج، رئيس لجنة الموارد المالية بالاتحاد البحريني لكرة الطائرة عام 2006.