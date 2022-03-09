/684380/بمحاكاة-عن-شهداء-القوات-المسلحة-تعليم-بنى-سويف-يحتفل-بيوم-الشهيد

وأشار وكيل تعليم بنى سويف قائلا: إن الدولة لا تنسى شهداء الوطن الأبرار ، للحفاظ على أمن مصرنا الغالية واستقرارها ، وأن تكون رايتها خفاقة دائما حيث اشتمل برنامج الاحتفال على العديد من الفقرات المتمثلة في العروض العسكرية لطلاب المدرسة وفقرات الأغاني الوطنية ومن جانبه قدم العقيد عيد محمود محمد تحية واجبة تقديرا وعرفانا لذكرى شهداء القوات المسلحة الأبرار لبطولاتهم وتضحياتهم يذكر أن مصر والقوات المسلحة تحتفل في التاسع من مارس كل عام بيوم الشهيد الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969 وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف وفي سياق متصل قام الدكتور ربيع محمد مدير عام الخدمات التربوية احمد عزت مدير عام ادارة بني سويف التعليمية بتكريم أبناء الشهيد احمد محمد عبده في الاحتفال الذي أقيم بمدرسة الشهيد احمد محمد عبده الرسمية لغات.

محافظ بنى سويف يتفقد مركز الخدمات الالكترونية بالمحافظة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اليوم، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، والذي تم إنشاؤه ، ضمن خطة الدولة التي تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى المعاملات الحكومية، تيسيرا على المواطنين ودعم الشفافية والنزاهة في مختلف القطاعات الخدمية، ورافق المحافظ اللواء جمال مسعودالسكرتير العام، والأستاذة داليا فيض الله مشرف تطوير المراكز التكنولوجية.

وتابع المحافظ سير العمل بالمركز، واستمع لشرح موجز عن كيفية العمل داخل الأقسام المختلفة بإدارات الديوان، والتعرف على النظام الرقمى الجديد الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة التخطيط، ومتابعة آلية ربط الإدارات المختلفة ببعضها البعض عن كيفية التواصل مع المواطنين وانجاز الأعمال ومستوى التغيير في مستوى الخدمات، وذلك في اطار خطة الدولة للحوكمة والتحول الرقمى لدعم مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في كل معاملاتهم الحكومية التي تتعلق بجوانب معيشتهم الأساسية كما اطمأن المحافظ على انتظام العمل بالمركز الذي يعد أحد مركزين تم إنشاؤهما بالمحافظة والوحدة المحلية ببني سويف " إنشاء جديد" بجانب 6 مراكز تكنولوجية تم تطويرها على مستوى الوحدات المحلية، حيث تقدم تلك المراكز العديد من خدمات المحليات التي يتم تقديمها بالإدارات الهندسية ، مثل طلبات استخراج بيان صلاحية، ترخيص مباني، هدم، تعلية، ترخيص محلات، إشغالات ،إعلانات، تصاريح حفر، وغيرها من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية.