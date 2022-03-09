رسمياً.. كيروش يعلن استدعاء 9 محترفين في القائمة المبدئية لمواجهة السنغال

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أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قائمة مبدئية من 9 محترفين لمواجهتي السنغال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وكتب كيروش المدي الفني لمنتخب مصر عبر حسابة الرسمي"تويتر:"هؤلاء هم اللاعبون التسعة المقيمون في الخارج والذين تم اختيارهم للقائمة المؤقتة. وجاءات كالأتي:محمد صلاح - محمد النني - مصطفى محمد - تريزيجيه - عمر مرموش. مصطفى فتحي - أحمد ياسر ريان - كريم حافظ - أحمد حسن كوكا. فيما من المقرر إقامة المباراة الإياب في ملعب دياموند الأولمبي بالسنغال يوم 28 من الشهر ذاته فى التاسعة مساء أيضا. وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد مباريات المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال، حيث تحدد يومى 25 و28 مارس لمباراتى مصر والسنغال. منتخب السنغال يتوج بكأس أمم أفريقيا أمام مصر بركلات الحظ وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية لحسم الفريق الفائز. وفي بداية الشوط الإضافي الأول هدد بامبا ديانج مرمى منتخب مصر من خلال إنفراد صريح، ولكن أستمر أبو جبل في تألقه وتصدى للكرة ببراعة. ودخل مهند لاشين بدلاً من حمدي فتحي، وفي الدقيقة 100 تألق أبو جبل مرة أخرى وينقذ كرة برأسية قوية من ديانج. وبالشوط الإضافي الثاني، أستمر أبو جبل لثالث مرة أمام ديانج الذي سدد تسديدة صاروخية في الدقيقة 115، وبعدها بدقيقة سدد مروان حمدي كرة قوية في هجمة منظمه لمنتخب مصر، ولكن تعامل ميندي مع الكرة بشكل مميز. وتتجه المبارة بتلك النتيجة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز بكأس أمم أفريقيا 2021. ركلات الجزاء - كوليبالي يسجل للسنغال - زيزو يسجل لمصر - عبده ديالو يسجل للسنغال -محمد عبد المنعم يهدر لمصر - بونا سار يهدر للسنغال - مروان حمدي يسجل لمصر - ديانج يسجل للسنغال - مهند لاشين يهدر لمصر - ماني يسجل للسنغال يبحث المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن تحقيق رابع إنجاز في تاريخه بالوصول لكأس العالم، في ظل تواجد أفضل لاعبي العالم بكرة القدم محمد صلاح، قائد الفريق، وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدف.

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