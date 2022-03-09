/684374/عميد-طب-بني-سويف--تشغيل-منظومة-آلية-لكشف-الحرائق-وإنبعاث-الأدخنة-بالمستشفى-الجامعي

وأضاف “مرسي” في تصريحات صحفية لتحيا مصر" أن المستشفي الجامعي استحدث منظومة آلية لكشف الحرائق وإنبعاث الأدخنة وإنذار كافة الطوابق والغرف والتوجه آليا من خلال رشاشات مياة للسيطرة على الحريق أو الأدخنة في بدايتها ما يساعد على سرعة احتواء الأزمة في بدايتها ويحافظ علي صحة المرضي المتواجدين بالمستشفي وكذلك المواطنين المترددين دون وقوع أي خسائر في الأجهزة أو الأرواح .

وكانت شهدت المستشفي الجامعي أمس حريق محدود من خلال انبعاث ادخنه من الطابق الاول وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي خسائر بشرية أو غيرها.

حملات لرفع التعديات على أملاك الدولة ببنى سويف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكر، بالعديد من الجهود التي وردت في تقريرها اليومي متمثلة في متابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها ومنها أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري بني حدير، وتبطين ترعة جنابية الميمون باتجاه قرية إشمنت، وكوبري الميمون العلوي،وقامت الحملة بإزالة معوقات التنفيذ لتيسير وتسريع وتيرة العمل، بينما تم تنفيذ الرفع المساحي لأراضي المشروعات المقترح تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقرية إطواب، وذلك بحضور لجنة من الوحدة المحلية وممثلي الأوقاف والصحة والتعليم وأملاك الدولة والمساحة.

تموين بنى سويف يكثف حملاته لضبط الأسواق قبل رمضان

ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين الواسطى بحملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع الوحدة المحلية ومفتشي الأغذية والجهات المعنية وقد أسفرت عن ضبط 40 كجم من اللحوم البلدية للذبح خارج المجازر الحكومية وتحرير عدة محاضر لعرض وبيع لحوم غير مغطاة بالشاش الأبيض، وعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، كما تم تحرير 11 محضرا لمخالفات تموينية بالمخابز البلدية بقريتي قمن العروس، وإنفسط والتي تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن مواعيد العمل ببعض المخابز.