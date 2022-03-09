/684371/النائب-محمد-زين-الدين-يطالب-بالتركيز-على-الأعمال-الفنية-والدرامية-لتخليد-ذكرى-الشهداء-الأبطال

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إحياء ذكرى يوم الشهيد كمناسبة وطنية يأتي ضمن حرص الدولة على رد الجميل لكل أسرة شهيد، وما قام بها هؤلاء الأبطال من تضحيات غالية في سبيل حماية الوطن وأمن البلاد.

دوت الخليج

وقال النائب في تصريحات صحفية له اليوم: شهداء مصر الأبرار سيظلون محفورين في ذاكرة الوطن والشعب المصري، وستبقى بطولاتهم خالدة في تاريخ الوطن، مشددا على أهمية تخليد ذكرى هؤلاء الشهداء والمعارك التي خاضوها ليتعلم منها الأبناء والشباب.

محمد زين الدين يطالب بالتركيز على الأعمال الفنية والدرامية لتخليد ذكرى الشهداء الأبطال

وتابع محمد زين الدين: رجال القوات المسلحة والشرطة يقدمون تضحيات غالية كل يوم، في سبيل حماية الوطن واستقراره، في ظل التحديات الأمنية التي تواجها البلاد.

ودعا عضو مجلس النواب، مؤسسات الإعلام والثقافة والفن، للقيام بدورهم في تخليد تلك الذكرى وإبراز دور الشهداء في تأمين الوطن والتضحية بأرواحهم من أجل حماية البلاد واستقرارها.

وطالب النائب محمد زين الدين، أهمية تكثيف الأعمال الفنية الدرامية لإبراز تضحيات الشهداء، وتعريف الأجيال القادمة، بما قام به الشهداء من تضحيات في مواجهة المخاطر والتحديات.

وقال: الاهتمام بالأعمال الدرامية التي تخلد تلك البطولات أحد أهم السبل في زرع الولاء والانتماء، وهو أحد أهم الملفات التي تهتم بها الدولة في هذه المرحلة.

الرئيس السيسي: الشر لا يمكن أن ينتصر على الخير مهما بلغ من قساوة

هذا و ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، موجها في بداية حديثه الشكر والاعتزاز لأسرة كل شهيد وضحية.

وأضاف الرئيس السيسي :" انا كنت عايز اسمعكوا الكلام الي بيقولوه الأسر والأهالى الي قدموا أبنائهم وأزواجهم للوطن.. كلام عجيب والله انهم يتكلموا كده.. طالما فى مصر شعب وأسر ناس كلها بسطاء ده كرم من ربنا."

وتابع:" الاغنية اللي فاتت كانت بتتكلم عن الشهداء والمصابين اللي قدمو جزء من اجسامهم عشان مصر تفضل هي مصر.. احنا كمان بنحرص على ان مصر تبقى موجودة بما يليق بدم كل شهيد".

واستكمل الرئيس السيسي:" لما بدأت معركتنا مع الارهاب في 2013 و2014 كان الناس بتقول يا ترى الموضوع ده هيفضل علطول ولا ايه.. وكنت واثق من الله ان الشر لا يمكن ابدا ان ينتصر على أهل الخير.. مهما كان عدواة وقسوة الارهابيين أن ينجح على خير".