/684370/مرتضى-منصور-يوجه-رسالة-إلى-جماهير-الزمالك-لا-تقلقوا-علي-أولادنا-فهم-في-عزلة-تامة-عن-الأحداث-المتعمدة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والوداد المغربي المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب مرتضي منصور عبر حسابة الرسمي"فيس بوك:" كل الترحيب بفريق الوداد المغربي في بلده الثاني مصر ضيوفاً اعزاء .

وتابع:”وإلي جماهير الزمالك العظيمة لا تقلقوا علي أولادنا فهم في عزلة تامة عن الأحداث المتعمدة .

ووأصل:”كل الدعم لهم ولجهازهم الفني والإداري والطبي .

وأختتم:”وسينصرهم الله بإذن الله في مباراة يوم الجمعة ان شاء الله ليسعدوا الملايين من الجماهير المحترمة المؤدبة المتحضرة “.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والوداد المغربي

ويتكون طاقم التحكيم من بورندي بقيادة: باسيفيك نيمانا حكم ساحة، و إيميري نيونجابو مساعد أول، وباسكال نديمنزيجو مساعد ثاني، و جورجيه جاتوجاتو حكم رابع.

ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد ١٩ هاني الشهيدي من مصر .

الزمالك بدوري الأبطال

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز بعد البداية الغير جيده في أول 3 لقائات، بالتعادل مبارتين والخسارة في المواجهة الأخيرة أمام الوداد في المغرب بنتيجة 3/1.

وفاز الزمالك على نظيره الجونة بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز في أخر لقائات أسمة بيه الفنية، ليكون المدرب العام في جهاز فيريرا الفني.

تصريحات أحمد جلال إبراهيم

وقال أحمد جلال إبراهيم في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "ميجا إف إم": "رئيس اللجنة القانونية هو شيء قانوني أو أوراق وعقود لاعبين يتم مراجعتها بواسطتنا قبل العرض على رئيس النادي أو مجلس الإدارة لمجرد المشورة والرأي".

وواصل: "وبالنسبة للجنة الرياضية العليا نفس الأمر وبالنسبة لأي إجراءات متعلقة بالمناقصات والأدوات الرياضة وشكوى مدربين أو لاعبين أو أولياء أمور"