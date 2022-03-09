/684368/موعد-مباراة-برشلونة-القادمة-غدا-والقنوات-الناقلة

يلتقي غداً برشلونة مع جالاتا سراي التركي، في العاشرة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين على ملعب "كامب نو"، معقل الفريق الإسباني الكتلوني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يبحث العديد من محبي كرة القدم الأوروبية عن موعد مباارة برشلونة وجالاتا سراي التركي، في دور ذهاب الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي، والقنوات الناقلة والتي نستعرضها معكم في السطور القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وجالاتا سراي التركي

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، أحداث بطولة الدوري الأوروبي، والعديد من البطولات الكبرى بالقارة الأوربية، بتعليق صوتي أفضل وأقوى معلقي الوطن العربي.

وتبث مباراة برشلونة وجالاتا سراي، غداً الخميس في الساعة العاشرة مساء، على قناة بي إن سبورت اتش دي براميم وان، بتعليق صوتي التونسي رؤوف خليف.

ويتواجد الدولي المصري مصطفى محمد في صفوف جالتا سراي التركي، منضم من صفوف الزمالك، والذي يقدم أداء قوى مع الفريق التركي، ليفرض نفسه على رأس الحربة بمنتخب مصر الأول.

قائمة جالطة سراي لمباراة برشلونة في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا، إينياكي بينيا، إسماعيل تشيبي.

الدفاع: عمر العبدلاوي، فان أنهولت، إيمري كيلينتش، فيكتور نيلسون، الباسلان أوزتورك، إشيك كان أرسلان، إريك بولجار، سميح كايا، ساشا بوي، عمر بيرام، ماركاو.

الوسط: أولمبيو موروتان، كريم أكتورغلو، ألكسندرو تشيكالداو، باريش يلماظ، تايلان أنتاليالي، بيركان كوتلو.

الهجوم: جوميز، مصطفى محمد، ريان بابل، خليل درويش أوغلو، سفيان فيغولي.

قرعة دور الـ 16 بالدوري الأوروبي

رينجرز الاسكتلندي و ريد ستار بلجراد الصربي

سبورتينج براجا البرتغالي و موناكو الفرنسي

بورتو البرتغاليو ليون الفرنسي

أتالانتا الإيطالي و باير ليفركوزن الألماني

إشبيلية الإسباني و وست هام يونايتد الإنجليزي

برشلونة الإسباني و جالاتا سراي التركي

لايبزيج الألماني و سبارتاك موسكو الروسي

ريال بيتيس الإسباني و اينتراخت فرانكفورت الألماني

حقق برشلونة الفوز على نظيره نابولي بنتيجة 4/2 على ملعب "دياجو أرماندو مارادونا"، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وبدأ برشلونة المباراة بقوة هجومية عن طريق عدة هجمات، عكس لقاء الذهاب، وأستطاعوا تهديد مرمى نابولي في أكثر من كرة، في غياب كبير للاعبي الفريق الإيطالي في الشق الهجومي.

وأفتتح جوردي ألبا الأهداف في الدقيقة 8 ، ثم عزز فرانك دي يونج بالهدف الثاني سريعاً في الدقيقة 13، وبعده أحرز إنسيني الهدف الأول لنابولي من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وقبل نهاية شوط المباراة الأول سجل بيكيه هدف برشلونة الثالث بالدقيقة 45.