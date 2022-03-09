كريم الحسيني يتحدث عن زوجته وابنه مع الإعلامي شريف عامر      

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قام الفنان كريم الحسيني بالترويج عن حلقته مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج يحدث في مصر المذاع على قناة MBC مصر، من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد ترويج كريم الحسيني لظهوره في برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر

كريم الحسيني في برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر

روج الفنان كريم الحسيني لحلقة اليوم من برنامج يحدث في مصر، الذي يظهر فيها مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، وذلك عبر حساباته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من خلال نشره صورة له وعلق عليها: "النهارده بإذن الله"، ونشر نفس الصورة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بدون تعليق، وأكتفى بالهاشتاجات المختلفة.

الجمهور يتمنى التوفيق للفنان كريم الحسيني

علق متابعي كريم الحسيني على صورته التي نشرها على الإنستجرام، يتمنون له التوفيق، ويدعون له بنجاح حلقة اليوم، فقال أحدهم: "اكون سعيد جدا باستقبال اسأله حضراتكم في اي وقت".

أما عن جمهور الحسيني على موقع فيسبوك فكتب له: "احلى كيمو فىً مصر … موفق باذن الله يا صحبى"، وقالت أخرى: "بالتوفيق يارب دائماً ومن نجاح لنجاح انت تستاهل الخير كله"، وقال له آخر معربًا عن تشوقه للحلقة وقال: " ايوة بقى عظمة منتظرين يانجم"، وشارك في التعليقات كل من الفنان محمد رويش، والفنان محمود عامر.

مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبد العزيز

قدم الفنان كريم الحسيني دور نادر في مسلسل اللي مالوش كبير، الذي كان يحب أخت البطلة الصغيرة، وهي كانت تحلم باحتراف الإعلام، بينما كان نادر يسعى للشهرة من خلال مجال التمثيل.

مسلسل اللي مالوش كبير بطولة كل من ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، عايدة رياض وهدى الإتربي، والمسلسل من تأليف محمد محمود ياسين نجل الفنان الراحل محمود ياسين، والذي شارك ابنه في المسلسل وقام بدور شقيق الخديوي، والمسلسل من إخراج مصطفى فكري.