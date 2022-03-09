مسلسلات شهر رمضان 2022 .. هشام إسماعيل إرهابي في الاختيار 3

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دوت الخليج يرصد شخصية هشام إسماعيل بموسم مسلسلات شهر رمضان 2022

تصريحات هشام إسماعيل

تحدث الفنان هشام إسماعيل خلال لقائه عبر شاشة قناة CBC الفضائية عن مجموعة من كواليس دوره في مسلسل "الاختيار 3" الذي يشارك به ضمن موسم رمضان 2022، كاشفًا عن شخصيته، وأضاف الفنان أنه يجسد دور قيادي في جماعة إرهابية، ووصف الأمر قائلًا: "ده حظي لأني ممثل ويجب أن يقدم أدوار الخير والشر".

وتابع هشام إسماعيل تصريحاته التلفزيونية عن الاستعداد للشخصية، أنه يعمل ويذاكر الشخصية التي يلعبها سواء كانت معروفة أو غير معروفة من الجانب الإنساني، واستكمل كلامه عن طريقة التكلم وسبب التفكير وأحلامه، قائلًا: "هذا التقمص مطلوب للشخصية التي يؤديها"، وأوضح أنه استعان بمقاطع فيديو وتصريحات كثيرة متوفرة ليتمكن من التعرف على طريقة الشخصية.

هشام إسماعيل في مسلسل الاختيار 3

ويعمل على التعرف على طبيعة الشخصية من خلال عصبية وصوت الخطاب المرتفع والضغط على ألفاظ معينة عند نطق اللغة العربية الفصحى، وذلك بحسب كلامه عن تفاصيل الشخصية، وأشار الفنان هشام إسماعيل في حواره التلفزيوني الأخير أنه لا يلتقي بأبطال العمل سواء أحمد عز، أو أحمد السقا ولكن يجمعه مشهد واحد صامت بالفنان كريم عبد العزيز أثناء خروجه من مبنى أمني حكومي.

وكشف أيضًا أن كافة مشاهده بمسلسل الاختيار 3، ستكون مع الجماعة وقياداتها حيث يتولى القيادة الفنان خالد الصاوي، مشددًا أن الفن رسالة ويجب على الجميع احترامها وليس التطاول عليها.

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وقال هشام إسماعيل أيضًا: " للأسف الشديد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هي المسيطرة على عقول الناس في الوقت الحالي"، كما أعرب عن حماسه وتفائله الشديد لمشاركته في مسلسل أحلام سعيدة للفنانة يسرا، وأضاف أنه يتمنى أن يكون المسلسل له حظ من اسمه وأن يكون بشرى خير له في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022.