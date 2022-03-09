/684382/بعد-إعلان-المجلس-الأعلي-موعد-امتحانات-الترم-الثاني-2022-الجامعات

يبحث الكثيرمن طلاب الجامعات بمختلف الكليات عن موعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انتظام الدراسة بالجامعات لنحو 3 أسابيع في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج

وتبدأ امتحانات الترم الثاني 2022، بعد انتهاء المدة المحددة للدراسة المقررة علي الطلاب، حيث تقوم كل جامعة بتوجيه عمداء الكليات بوضع جدول الامتحانات وبعد ذلك تطرح الجداول للطلاب للتعرف عليها والإلتزام بمواعيدها الرسمية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2022 الجامعات

وأوضحت وزارة التعليم العالي، إن امتحانات الترم الثاني 2022 بالجامعات ستبدأ خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، طبقا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، مؤكدة أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني تستمر لمدة 16 أسبوعًا، مع انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والجهاز الإداري، لضمان حُسن سير العملية التعليمية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2022 المدارس

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، علي أن موعد امتحانات الترم الثاني 2022 بالمدارس، سينطلق يوم السبت الموافق 7 مايو 2022 المقبل بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية على مستوى الجامعات المصرية، موضحة أنها طالبت جميع المدارس بضرورة تخصيص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الحالي للمراجعة والتقييم وتدريب الطلبة على نظام الامتحانات التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

كما أشارت الوزارة،إلى أن امتحانات الترم الثاني 2022 بالمدارس ستعقد ورقي بنمط الأسئلة التي تعتمد على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، خاصة صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، علي توفير عدد كبير من المنصات التعليمية للطلاب قبل امتحانات الترم الثاني 2022 بالمدارس، لمساعدة الطلاب علي المراجعة و التدريب على كيفية الإجابة على الأسئلة، وهي منصة حصص مصر التعليمية وقناة مدرستنا 1 و2 ومنصة البث المباشر ومنصة إدارة التعلم.

أما امتحانات الدبلومات الفنية النظرية للفصل الدراسي الحالي من العام الدراسي لحالي، بالمدارس تبدأ من 21\5\2022 المقبل، علي أن تبدأ الامتحانات العملية 11 \6\2022 المقبل، ومن المقرر تبدأ امتحانات الثانوية العامة في الشهر نفسه، لافتة أنها ستعلن عن كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية خلال أيام وتحسم مصير عقدها سواء ورقياً أو إلكترونياً على أجهزة التابلت.