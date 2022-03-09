/684381/رئيس-الحكومة-35-من-التضخم-في-مصر-سببه-مرتبط-بعوامل-خارجية

قال الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر مثل باق دول العالم تأثرت بشكل كبير من أزمة الحرب الروسية الاوكرانية، مضيفا:" 35% من التضخم سببه مرتبط بعوامل خارجية، والحكومة منذ بداية الازمة كانت بالفعل تعمل على سرعة التعافي".

دوت الخليج

وتابع مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الدولة المصرية تعمل على مدار الساعة للتقليل من تأثير الأزمة السلبي على المواطنين، حيث انه يوجد دول اخرى تحمل المواطنين هذه الاعباء على المواطنين، ولكن الدولة تحاول مراعاة البعد الاجتماعي وتجنيب المواطنين الاثار السبية للتضخم في ضوء امكانيتنا".

رئيس الحكومة: 35% من التضخم في مصر سببه مرتبط بعوامل خارجية

وتابع :" نحاول ان نخفف على المواطن عبيء الأثار السلبية .. ولكن على الرغم من ذلك سيكون هناك زيادات في أسعرا السلع الاستراتيجية".

ونوه أنه قبل الازمة سعر الدقيق زاد 7% وبعد الازمة زاد 19%، ونفس الامر يحصل في الزيت والسكر، وسلع أخرى.

وأكمل :" المواطن في أي مكان هينزل يلاقي السلع موجوده.. ومفيش داعي نخزن .. والدولة لديها فائض من الاحتياجات، مضيفا:" الدولة كان لديها احتياطي اربع أشهر من القمح".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على كل دول العالم، موضحا أننا أصبحنا امام اصبحا امام موجات تضخمية عالية تحدث عنها العالم اجمع؟

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم عقده منذ قليل، موضحا ان رئيس البنك الدولي، كان يتحدث عن أنه سيكون هناك أزمة سوف تحدث ولكن في وقت عصيب يمر على العالم، وهو ما تم بالفعل حيث أنه بعد 14 يوم من الازمة توجد خسائر تقارب 400 مليار جنيه على مستوى العالم.

مدبولي: الازمة الراهنة رفعت سعر القمح عالميا 48% والبترول 15%

ونوه مصطفى مدبولي أنه يوجد دول التضخم ادى لديها إلى زيادة الاسعار بنسبة تقرب إلى 3 اضعاف مما اثر على السلع الاسنراتيجية، مثل القمح والذي زاد بنسبة 48 %على مستوى العالم .

واستطرد :" البترول قفزت اسعار بنحو15%، وغيره من السلع وهذه القفزات لم يراها العالم من سنين عديدة، وهو ما أثر على العالم اجمع ومنها مصر.