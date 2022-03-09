/684378/مدبولي-سعر-القمح-عالميا-زاد-48-بسبب-الأزمة-الروسية-الأوكرانية

قال الدكتور مصطفى مدبولي أن الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على كل دول العالم، موضحا أننا أصبحنا امام اصبحا امام موجات تضخمية عالية تحدث عنها العالم اجمع؟

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم عقده منذ قليل، موضحا ان رئيس البنك الدولي، كان يتحدث عن أنه سيكون هناك أزمة سوف تحدث ولكن في وقت عصيب يمر على العالم، وهو ما تم بالفعل حيث أنه بعد 14 يوم من الازمة توجد خسائر تقارب 400 مليار جنيه على مستوى العالم.

مدبولي: الازمة الراهنة رفعت سعر القمح عالميا 48% والبترول 15%

ونوه مصطفى مدبولي أنه يوجد دول التضخم ادى لديها إلى زيادة الاسعار بنسبة تقرب إلى 3 اضعاف مما اثر على السلع الاسنراتيجية، مثل القمح والذي زاد بنسبة 48 %على مستوى العالم .

واستطرد :" البترول قفزت اسعار بنحو15%، وغيره من السلع وهذه القفزات لم يراها العالم من سنين عديدة، وهو ما أثر على العالم اجمع ومنها مصر.