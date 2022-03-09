موعد الدراسة في رمضان.. يتسائل العديد من المواطنين عن معرفة مواعيد الدراسة في رمضان، حيث تصدرت هذه التساؤلات محرك البحث جوجل، ويأتي ذلك بعد ان قامت وزارة التربية والتعليم على سير الترم الدراسي للعام الحالي بعام 2022.

دوت الخليج

موعد الدراسة في رمضان 2022

وزارة التربية والتعليم جاءت مؤكده على أن الترم الثاني من العام الدراسي الحالي سوف يسير بشكل جيد وطبيعي خالي منأزي عراقيل من شانها التأثير على سير العملية التعليمية للطلاب.

التزام المدارس بجميع الإجراءات الاحترازية اللازم للوقاية من جائحة كورونا

وزارة التربية والتعليم أيضا جاءت مؤكدة بشكل كبير على أن من المفترض أن تلتزم المدارس بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، من أجل الوقاية من التداعيات السبية لجائحة كورونا والتي أثرت بشكل كبير على كافة القطاعات على مستوى العالم سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الصحية.

اجراءات تعقيم بالمدارس وتطهير الفصول

أقرأ ايضا: متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي أجرى اتصالا هاتفيا اليوم مع الرئيس الروسي بوتين

وتابعت وزارة التربية والتعليم على أنه سوف يكون هناك اجراءات تعقيم بالمدارس وتطهير بالاضافة ألى التعليمات التي سوف تقوم الوزارة باصدارها للطلاب والعاملين بالقطاع سواء باللفصول أو دورات المياه والتي يتم استخدامها بشكل كبير في المدارس من المتواجدين.

موعد الدراسة في رمضان

أفاد مصدر بداخل وزارة التربية والتعليم بوجود تعليمات لكافة المدارس بانتظام الدراسة في شهر رمضان 2022، كما انه لن يكون هناك تعطيل خلال شهر رمضان.

أقرأ أيضا: شاب مصري ينقذ 3 أطفال يمنيين وأمهم الأوكرانية ووزيرة الهجرة تعلق:"الغزالة رايقه فى أوكرانيا”

وعن اشكالية موضوع الحضور والغياب للطلاب، أفاد المصدر انه سوف يكون هناك متابعة بحزم لهذا الامر أملا في تحقيق الانضباط بالمدارس على كافة أنحاء الجمهورية والارتقاء بمستوى الطلاب التعليمي.

موعد بدء شهر رمضان 2022 فلكيًّا

هذذا ويبدأ شهر رمضان المبارك فلكيا يوم السبت الموافق 2 إبريل 2022 فيما ينتهي يوم الأحد أول مايو، وستكون مدته 30 يوم.

وتعد فريضة الصوم من أركان الإسلام الخمسة، ويستعدف المسلم من خلاله الحفاظ على نقاء الفكر والأفعال في رمضان.