"قبل رمضان" مواعيد قبض مرتبات شهر مارس 2022

يبحث العديد من العاملين في الدولة عن موعد قبض مرتبات شهر مارس 2022، وذلك بعدما أعلنت وزارة المالية عن استعدادها لصرف مرتبات نحو 6 مليون موظف من العاملين في الدولة علي مدار يومين من الشهر الجاري لعدد 66 مصلحة.

دوت الخليج

وأوضحت وزارة المالية، أنه يتم تقسيم العدد علي اليومين، بحيث يتم صرف مرتبات 33 مصلحة ووزارة كل يوم من اليومين، علي أن يتم صرف مرتبات باقي الجهات والهيئات التي لم تصرف المرتبات خلال اليوم خلال 3 أيام أخري ستكون بنهاية الشهر.

مواعيد قبض مرتبات شهر مارس 2022

وأكدت الوزارة، أن صرف مرتبات شهر مارس 2022 سيكون يومي الأربعاء 23 مارس، والخميس 24 مارس، أما الجهات التي لم تصرف خلال اليومين السابقين علي أن تكون في أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 27 و28 و29 مارس 2022.

يتم صرف مرتبات مارس في 33 هيئة ووزارة ومصلحة يوم الأربعاء 23 مارس 2022، في أول أيام صرف مرتبات العاملين في الحكومة وهي كما يلي:

صرف مرتبات شهر مارس 2022 يوم الأربعاء 23 مارس للعاملين في هذه الجهات:

وزارات : الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- التضامن الاجتماعي- الأوقاف- القوى العاملة- الصحة- البيئة – النقل – الاتصالات- الطيران المدني- الداخلية- التموين – الإسكان- الثقافة- قطاع الأعمال العام- الإنتاج الحربي- البترول- شؤون مجلس النواب- التجارة والصناعة- الآثار- السياحة.

جهات وهيئات حكومية المستقلة: المجلس القومي لحقوق الإنسان- مجلس النواب- الجهاز المركزي للمحاسبات- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- المجلس الأعلى للصحافة- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.

مديريات خدمات في المحافظات :مديريات الشؤون الصحية- مديريات التضامن الاجتماعي- مديريات الطرق والنقل- مديريات القوى العاملة- مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات- مديريات التموين والتجارة الداخلية.

وزارات تصرف المرتبات يوم الخميس 24 مارس 2022، هي: التخطيط –التنمية المحلية- العدل- الاستثمار والتعاون الدولي- الكهرباء- التعليم العالي_ الموارد المائية والري- الشباب والرياضة – الخارجية- التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- المالية- الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتصرف المديريات التالية مرتبات العاملين يوم 24 مارس كما يلي: مديريات الزراعة – مديريات التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- مديريات التنظيم والإدارة- الجامعات- مديريات الشباب والرياضة- مديريات الطب البيطري- دواوين عموم المحافظات.

وتصرف باقي الهيئات والجهات الحكومية المستقلة مرتبات مارس يوم الخميس كما يلي:

القضاء والنيابة العامة- مجلس الدولة- هيئة الرقابة الإدارية- الهيئة العامة للرقابة المالية- دار الإفتاء المصرية- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- معهد الخدمات المالية- اللجنة العليا للانتخابات- رئاسة الجمهورية- هيئة النيابة الإدارية- هيئة قضايا الدولة –المحكمة الدستورية العليا- الأزهر- رئاسة مجلس الوزراء- وباقي الجهات الأخرى.