الرئيس السيسى:العالم بأسره يشهد بما حققته الدولة المصرية من انجازات اقتصادية

/684356/الرئيس-السيسىالعالم-بأسره-يشهد-بما-حققته-الدولة-المصرية-من-انجازات-اقتصادية

القى الرئيس السيسى اليوم الاربعاء كلمته اثناء فعاليات الندوة التثقيفية ال35 للاحتفال بيوم الشهيدان، قائلا ان الاحتفال بيوم الشهيد هو مناسبة متجددة لتكريم ابناء مصر المخلصين والشجاء الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن، ومن اجل ان نتذكر تلك التضحيات التى قد لا يشعور بحجمها الهائل الا كل من قدم شهيد للوطن او مصابا.

دوت الخليج

كلمة الرئيس السيسى اليوم الاربعاء اثناء فعاليات الندوة التثقيفية ال35 للاحتفال بيوم الشهيد

القى الرئيس السيسى اليوم الاربعاء كلمته اثناء فعاليات الندوة التثقيفية ال35 للاحتفال بيوم الشهيدان، قائلا ان الاحتفال بيوم الشهيد هو مناسبة متجددة لتكريم ابناء مصر المخلصين والشجاء الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن، ومن اجل ان نتذكر تلك التضحيات التى قد لا يشعور بحجمها الهائل الا كل من قدم شهيد للوطن او مصابا.

وأكد الرئيس السيسى على ان يوم الشهيد هو يوم نكرم فيه ليس فقط ارواح من استشهدوا فداء للوطن ، ولكن ايضا عطاء لكل الصامدين الذين يحملون مسؤؤلية هذا الوطن ليحيا شعب مصر فى أمان واستقرار.

وشدد الرئيس السيسى على ان راية الدولة المصرية لا يمكن ان تنتكس ابدا بفضل الله وبفضل الشعب المصرى وجهوده وشجاعته واصالته وتضحياته.

نجاح الدولة المصرية فى التصدى لكافة التحديات الغير مسبوقة

وأكد الرئيس السيسى على ان الدولة المصرية قد واجهت خلال السنوات الماضية الكثير من التحديات غير المسبوقة على كافة الاصعدة، فعلى المستوى العالمى اندلاعت جائحة كورونا وبعض الصراعات الدولية، مما أثر على هيكل الاقتصاد العالمى وسلاسل الامداد العالمية وزيادة نسب التضخم وارتفاع الاسعار، ولكن الدولة المصرية كانت قادرة على تحقيق المعجزات والتصدى لتلك التحديات الغير مسبوقة من خلال البرنامج الاصلاحى الاقتصادى.

ولفت ان مصر قد واجهت ضغوطا شديدة على الاقتصادى الوطنى بسبب التحديات الداخلية ، وهو ما تصدينا له من خلال اتباع اجراءات هيكلية واصلاحية شاملة، مؤكدا ان الدولة المصرية بدأت تجنى ثمار جهودها فى زيادة معدلات النمو الذى يحققها الاقتصاد المصرى، وذلك بالتوازى مع جهود القوات المسلحة والشرطة فى محاصرة الارهاب وكسر شوكته.

وشدد ان العالم بأسره يشهد بما حققته الدولة المصرية من انجازات، قائلا لتمضى مصر فى تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء التنمية فى كافة المجالات. كما أضاف انه من خلال وعى هذا الشعب ومخزونه الحضرى الممتد على مدار التاريخ والفهم الدقيق لظروف مصر، فأننى على ثقة كاملة بقدرتنا على تحقيق المعجزات وتغير واقع الحياة فى هذا الوطن لما نفخر بيه.