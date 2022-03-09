/684326/مدير-المخابرات-الحربية-الأسبق-أقسمنا-على-ان-نحافظ-على-كل-نقطة-دم-لكل-شهيد-مصرى

قال اللواء ناجى شهود، مدير المخابرات الحربية الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، انه تم اختيار يوم 9 مارس ليصبح يوم الشهيد من اجل تخليد ذكرى الشهيد المصرى عبد المنعم رياض على الجبهة.

دوت الخليج

يوم الشهيد

واضاف اللواء ناجى شهود، عبر لقائه فى برنامج صباحك مصرى المذاع على قناة ام بى سى مصر، ان الشهيد عبد المنعم رياض كانت عقيدته العسكرية التواجد فى وسط جنوده فى احلك الامور مهما كان الثمن الذى يمكن ان يدفعه.

واكد على ان اطلاق لقب الجنرال الذهبى على الشهيد المصرى عبد المنعم رياض كان بسبب نبوغه المبكر وعبقريته العسكرية

ولفت ان الشعب المصرى لا يمكن ان تكسره اى حواجز وانه قادر على فعل المستحيل، مؤكد ان الشعب المصرى كان لديه القدرة على تغلب على جميع التحديات التى واجهته فى العقود الماضية بدايتا من عصر محمد على الى عام 2013.

ووجه رسالة الى كل شهيد مصرى، قائلا جميع الشعب المصرى يعلم الثمن الغالى الذى قدمته بروحكم من اجلنا ومن اجل الدفاع عن ارض الوطن وأقسمنا بعزة جلال الله على ان نحافظ على كل نقطة دم لكل شهيد مصرى.

العرض الدرامى الذى ابكر الرئيس السيسى اثناء الندوة التثقيفية للاحتفال بيوم الشهيد

قدم الرئيس السيسىى اليوم الاربعاء ،اثناء فعاليات الندوة التثقيفية للاحتفال بيوم الشهيد، الشكر للفنانين المشاركين فى العرض الدرامى الذى تم عرضه اليوم فى احتفالية يوم الشهيد وهم: الفنانة ماجدة زكى والفنان خالد الصاوى والنجمة الشابة مايان السيد واحمد خالد صالح، والذى تضمن مشاهد عن تضحيات الشهداء المصريين ومعاناة أهاليهم.

ومن جانبه علق الرئيس السيسى على هذا العمل الدرامى، قائلا ان الاسر المصرية دفعت ثمانا غاليا فى تقديم ابنائهم كفداء للوطن من اجل الدفاع عن الاراضى والشعب المصرى ، مؤكدا ان هذه العمل الدرامى يعكس واقع لم يعيشه الجميع، مؤكدا انه يجب علينا كمصريين ان نحافظ على ما قدمه خيرة شباب الوطن من اجل الدفاع عن الوطن

أضاف الرئيس السيسى ان قصص الشهداء هى كنز كبير من الوفاء والانسانية، مؤكدا على ان ابناء القوات المسلحة يعيشون دائما فى استعداد للشهادة