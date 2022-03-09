استعدادا للسنغال.. كيروش يعلن قائمة المحترفين بالمنتخب

أعلن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أسماء اللاعبين المحترفين المنضمين الى قائمة الفراعنة أستعدادا لمواجهة السنغال في المباراة الفاصلة المؤهلة لبطولة كأس العالم القادم .

وكتب كارلوس كيروش عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا " تصفيات كأس العالم مصر و السنغال هؤلاء هم اللاعبون التسعة المقيمون في الخارج والذين تم اختيارهم للقائمة المؤقتة

" كريم حافظ _ محمد النني _ محمد صلاح _ مصطفى فتحي _ مصطفى محمد _ أحمد حسن كوكا _ أحمد ياسر ريان _ عمر مرموش _ محمود تريزيجيه " .

ومن جانب أخر اتفق مسئولو اتحاد الكرة مع مسئولو استاد القاهرة على إغلاق الاستاد يوم الجمعة المقبل وتحديدا عقب انتهاء مباراة الزمالك و الوداد المغربي في الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، بناء على طلب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر والذى طلب عدم إقامة مباريات على استاد القاهرة للحفاظ على أرضية الملعب.

ويدرس مسئولو منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش السفر فجر يوم 26 مارس إلى السنغال على متن طائرة خاصة ، والسفر مباشرة بعد مباراة الذهاب للمنتخب أمام السنغال المقرر لها التاسعة و النصف مساء الجمعة ، والتوجه مباشرة إلى السنغال في رحلة طيران تستغرق 8 ساعات.

ويهدف الجهاز الفني إلي استغلال ضيق الوقت من أجل السفر مباشرة إلى السنغال و الحصول على راحة من التدريبات يوم 26 مارس ثم الاستعداد لمباراة الإياب أمام السنغال المقرر لها 29 مارس بالسنغال .

في سياق متصل ، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختيار الحكم الكونغولي جون جاك ندالا لإدارة مباراة مصر أمام السنغال في ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022، حيث يتواجد ندالا على رأس الطاقم ويعاونه مواطنه أوليفر سافاري والقُمري سليمان أمل الدين، والمالي بابو تراوري كحكم رائع ، وسبق لندالا أن أدار مباراة مصر أمام كوت ديفوار في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في الكاميرون، وهي المواجهة التي انتهت بتفوق الفراعنة بركلات الترجيح.

ويتواجد الإيطالي ماركو دي بيلو لتولي مسؤولية حكم تقنية الفيديو var، ومعه باولو فاليري ، على أن يعاونه الجنوب أفريقي كيلفين جيروم.