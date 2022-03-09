رئيس الوزراء: العالم أمام موجة كبيرة من التضخم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن كافة المؤسسات التي توقعت التعافى للاقتصاد العالمى بعد تداعيات كورونا بدأت في التغيير للتشاؤم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن العالم أمام موجة كبيرة من التضخم بسبب الأزمة.
وأضاف في مؤتمر صحفى أن كافة السلع الاستراتيجة زادت أسعارها على مستوى العالم خلال الـ14 يوما الماضية ومنها 11% للحوم والبترول الأرقاه قفزت 55% وهى قفزات لم يشهدها العالم من عشرات السنين.
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