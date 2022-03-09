الرئيس السيسي يقبل رأس الأم المثالية خلال فعاليات الندوة التثقيفية

قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رأس الأم المثالية، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة، احتفالا بيوم الشهيد، حيث حصلت عليها السيدة: سهير على عبد العزيز عبد اللاه، أرملة رقيب شهيد، محمد نبيل محمد قطب عبد اللاه، والذي استشهد في حرب أكتوبر 1973.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتأتى الاحتفالات تزامنا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.