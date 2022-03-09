الرئيس السيسي: مصر الحرة الكريمة تستحق كل فداء وتفانى وتضحية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "شعب مصر العظيم.. أيها الشعب الأبى الكريم.. نحتفل اليوم معا بذكرى عزيزة على نفوسنا، نستحضر فيها بطولات رجال صدقوا الوعد وبذلوا كل غالي ونفيس من أجل أن يحيا هذا الوطن كريما آبيا مرفوع الرأس.. رجال رفضوا الاستسلام، وأثروا المقاومة بشرف وبسالة ضاربين المثل لأجيال من بعهدهم".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "مصر الحرة الكريمة تستحق منا كل فداء وتفانى وتضحية.. ويمثل الاحتفال بيوم الشهيد كل عام.. مناسبة متجددة لتكريم أبناء مصر المخلصين الذين ضحوا من أجل هذا الوطن الخالد، ليستمر نابضا بالحياة.. مثمرا بالخير والسلام والنماء، ونتذكر معا تلك التضحيات التي قد لا يشهر بحجمها الهائل، إلا ما قدم لمصر شهيدا أو مصابا روى بدمه تراب هذا الوطن.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "هذا اليوم المشهود نكرم فيه ليس أرواح الشهداء الأبطال الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل.. أو أي مواطن يؤدى دوره بتفان وإخلاص على اتساع الوطن، وإنما نكرم فيه أيضا عطاء الصامدين الذين يحملون مسئولية هذا الوطن، ليحيا شعب مصر العظيم، في سلام وأمان واستقرار".

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتأتى الاحتفالات تزامنا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.