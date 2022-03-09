الرئيس السيسي: ثقتى كاملة فى قدرة المصريين على تحقيق المعجزات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العالم بأسره يشهد بما حققناه من إنجازات في مواجهة التحديات لتمضي مصر في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوى متقدم في جميع المجالات.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة: أقول لكم بكل صدق، أنه من خلال وعي هذا الشعب ومخزونه الحضارى الممتد لآلاف السنين، والفهم الدقيق لظروف مصر، فإننى على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات، وتغيير واقع الحياة فى هذا الوطن لما نرضاه ونفخر بها، وليجد كل مواطن فى هذا الوطن متسعا كريما له ولأبنائه".

وتابع الرئيس: "أعلم جيدا أن اقسي لحظات التى تمر بها النفس هي لحظات الوداع، وأدرك كذلك أن القلوب تعتصر ألما حينما يشتد الحنين لرؤية الأحباب، لكنني أوقن أيضا أن تلك الآلام والأحزان سرعان ما تتبدل وتتغير إلى مشاعر من الفخر والعزة بما حققه شهداؤنا الأبرار والذين جادوا بأرواحهم وأنفسهم من اجل مصر.

وفى ختام كلمته قال الرئيس: "لا يفوتني هنا أن أنقل تقديرى وتقدير شعب مصر العظيم لأسر شهداءنا الأبرار على صبرهم وتحملهم واحتسابهم، ولا يسعنى إلا أن أتوجه إلى الله العلى القدير بالدعاء بأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه ويديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان ودائما وأبدا تحيا مصر.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتأتى الاحتفالات تزامنا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.