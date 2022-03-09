شكري ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المُغتربين الأردني ووزير الخارجية الفلسطيني...

عَقَدَ وزير الخارجية سامح شكري، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المُغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمُغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اجتماعًا تشاوريًا، اليوم ٩ مارس الجاري، وذلك على هامش اجتماع الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع ناقش تطورات القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة، وما تشهده الساحة الفلسطينية من استحقاقات سياسية هامة؛ كما تطرق الاجتماع من جانب آخر إلى أبرز مجالات التعاون بين مصر والأردن وفلسطين في المجالات ذات الأولوية، وسبل مواصلة العمل من أجل تعزيز أطر العلاقات المتميزة القائمة بينهم.

وأوضح حافظ أن وزراء الخارجية أكدوا أهمية مواصلة المساعي من أجل تهيئة البيئة المواتية لإطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سعيًا نحو التوصل إلى السلام الشامل والعادل والدائم الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية؛ كما أعرب الوزراء الثلاث عن تطلعهم لانخراط الأطراف المعنية بفاعلية في ملف عملية السلام سعيًا نحو تحقيق تلك الغاية، والعمل نحو التصدي لكل ما يُقوض فرص التوصل لحل الدولتين وإقامة السلام المنشود في المنطقة.

كما تم مناقشة ما تشهده الساحة الفلسطينية من تحديات عدة، حيث أكد الوزير شكري على دعم مصر المتواصل للأشقاء الفلسطينيين على مختلف الأصعدة، وكذا للخطوات المبذولة لتعزيز الوضع الداخلي وإنهاء ملف الانقسام الفلسطيني. واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزراء تناولوا عددًا من القضايا العربية المُلحة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقوا على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.